TOFAŞ - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 97-77

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu
TOFAŞ: Shepherd 14, Cook 5, Zubcic 17, Cruz 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 8, Berk Uğurlu 15, Muhsin Yaşar 6
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Upson 11, Lucas 13, Altan Erol 4, Sestina 21, Lomazs 6, Serkan Menteşe, Smith 13, Emircan Koşut 4, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3
1'İNCİ PERİYOT: 22-23
İLK YARI: 50-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-58
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-77 mağlup etti. Yeni başantrenörü Ahmet Çakı ile ilk maçına çıkan TOFAŞ'ta Cruz 20 sayı ile karşılaşmayı tamamlarken, deplasman ekibinde ise Sestina 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-12-01 19:23:12
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