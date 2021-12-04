Bursa'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı



Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) BURSA'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık mahallesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının açık depo alanında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede bütün depo alanını sararken, yaklaşık 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-12-04 02:52:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.