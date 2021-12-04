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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aktaş’ın özel konukları

İHA

Başkan Aktaş’ın özel konukları

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir haftaya yayılan farklı programlarla farkındalık oluştururken, Başkan Aktaş, özel eğitim alan öğrencileri makamında ağırladı. Sohbet havasında geçen ziyarette, özel konuklarıyla Başkan Aktaş arasında sıcak diyaloglar yaşandı.
Bursa’da engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir haftaya yayılan farklı programlarla bu konuda da önemli bir farkındalığı ortaya koydu. Düzenlenen etkinliklerin bir bölümünde engelli bireylere eşlik de eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak Öncü Bilge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte makamında ağırladı. Özel çocuklarla Başkan Aktaş arasında yaşanan sıcak diyaloglar, hem davetlileri hem de Başkan Aktaş’ı gülümsetti. Özel çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Aktaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.
Özel gereksinimli bireylerin aileleri ve öğretmenleriyle istişarelerde bulunarak yeni projeler gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Hepimiz birer engelli adayıyız, öncelikle onu unutmamalıyız. Bazen doğuştan olabilir, bazen de sonradan olabilir Allah göstermesin geçirdiğimiz bir kazayla veya sıkıntıyla engelli durumuna düşebiliriz. İnşallah yakın bir zamanda ailelerimizle ve öğretmenlerimizle istişarelerde bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik şarj dolum istasyonlarıyla, araç tamir bakımlarıyla, farklı destekler vermeye çalışıyoruz. 3 Aralık, 1992 yılından bu yana Engelliler Günü olarak kutlansa da engellilik sadece bir gün değil, 365 gün devam eden bir durum. Dolayısıyla da sunulan imkanları 365 gün ortaya koymak lazım. Ben okul idaremizi, öğretmenlerimizi kutluyorum. Özel çocuklarımızla ilgilenme noktasında ortaya koyulan emeğin çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Okulun Kurucu Müdürü Edip Ali Demirtaş’ın da katıldığı ziyarette özel gereksinimli öğrenciler ve aileleri Başkan Aktaş’a çiçek, öğretmenler ise öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı çeşitli hediyeleri verdi. Özel Öğretim Öğretmeni Ömer Güler de kendi yazdığı kitabı Başkan Aktaş’a hediye etti.

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