Yeni hükümet konağının yapılacağı alan belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni hükümet konağının yapılacağı alan belli oldu

İHA

Yeni hükümet konağının yapılacağı alan belli oldu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni Hükümet Konağının BursaAnkara kara yoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki alana yapılacağını açıkladı. Başkan Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un da katıldığı basın toplantısında yer seçiminin sebeplerini anlattı.
İnegöl’de uzun süredir gündemi oluşturan yeni Hükümet Konağının yeri neticeye kavuştu. Yapılan uzun istişareler ve araştırmalar sonucunda eski merkez denilen bölge, Alanyurt ve Yeni İnegöl bölgelerinin orta noktası konumundaki BursaAnkara karayoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki alanda yapılması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte Kent Müzesinde düzenlenen basın toplantısında yeri açıklayıp nedenlerini de bir bir anlattı.
Basın toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “Şehrimizde yapılacak Hükümet Binası yer seçimi hususunda varılan kararla ilgili bir bilgilendirme yapmak üzere Tarihi Kent Müzemizde bugün tarihe not düşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu konu siyasi bir gündem oluşturdu. Şehrimizde uzun süredir hep birlikte konuşuyoruz. Konunun tarafları bu noktada öneriler paylaşıyor, dolayısıyla siyasi gündem noktasına gelmiş önemli bir konu. Bizler de bugün Sayın Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımız ile birlikte bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktık ancak mecliste devam eden bütçe görüşmeleri nedeniyle vekilimiz Ankara’da olduğundan katılamadılar” dedi.
İnegöl’ün gerçek nüfusu 305 bin
Eski Hükümet Binası hakkında bilgiler de veren Alper Taban, şöyle devam etti: “Eski Hükümet Konağı’nın 1985 yılında temeli atılmış ve 1987 yılında hayata geçirilmiş; o günün şartlarında çok kıymetli bir eser. O tarihlerdeki gazete kupürlerine baktığımızda ‘İnegöl yeni bir merkeze kavuşuyor’ şeklinde başlıkları görüyoruz. Nihayet itibariyle şehir hızla büyümeye devam etti. Bugün resmi nüfusumuz 281 bin. Ancak özellikle bizim yabancılar dairesinden aldığımız rakamlarla bugün reel nüfusumuzun 305 bin olduğunu ifade edebiliriz. Şehrimizde nüfusa kayıtlı olarak verilerde gözükmeyen vatandaşlarımız da var. Tabi bu yapının depremsellik riski varyok şeklinde çok konuşuldu. Özellikle bir önceki Kaymakamımız döneminde de gerekli yazışmalar yapılmıştı. Burada binanın depremsellik riski deprem öncesi yapı olmasından dolayı vardı ve Bakanlığımız da bu tarz yapılarla ilgili Türkiye genelinde çalışmalar yaptı. Yaklaşık 55 yapının dönüşümü ile ilgili çalışma başlatıldı. İnegöl Hükümet Binası da buna dahil edildi. Bildiğim kadarıyla Bursa’da Mudanya’da buna dahil.”
Taban, “Eski Hükümet Konağı 6 dönüm üzerinde 6000 metrekare inşaat alanına sahip bir yapı olarak kullanıma başladı. Tabi yeni yapı geleceğe matuf bir miktar daha büyük bir yapı olarak planlanıyor. Yaklaşık 150 çalışanın yer aldığı ve günlük ortalama bin kişinin hizmet aldığı bir cazibe noktası Hükümet Konağı. Tabi burada mevcut bölgedeki trafik yoğunluğu, insan yoğunluğu ve kalabalıklığı açısından değerlendirdiğimizde söylenecek çok bir şey olmadığını düşünüyorum. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Yeni yapının 50 yılı kapsayacak bir yapı olacağından bahsediyoruz. Eski bina 34 yılda kullanım ömrünü tamamladı. Önümüzdeki 50 yıl hizmet edeceğini düşündüğümüz bir yapının yer seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu yapılar şehrin sembol yapılarıdır, merkezde olmalıdır, bunlar çok kıymetli yapılardır. Ancak merkez kavramı noktasında değerlendirdiğimizde artık şehrin merkezi neresi diye değerlendirildiğinde bakış açısı değişiyor. Nerede yapılmalıdır, aday yerler nerelerdir diye bakıldığında inanın her değerlendirmeyi dikkate aldık. Benim gönlümden geçen aslında Yeni İnegöl dediğimiz yerleşkenin içerisinde olabilir miydi? Ancak bununla alakalı olarak orada şu anda yeterince bir halihazır nüfus yok. Orada binaların ayağa kalkması, yaşamın çok daha aktif hale gelmesi önemliydi. Orada şu anda bu durum gerçekleşmiş değil. Binanın şu anda orada olmasının vatandaşlarımız için de bir zorluk oluşturabileceği kanısına vardık. Yine Özdilek önündeki yeşil bant gündeme geldi. Burada da alanın çekme mesafeleri, yeşil alan bütünlüğünün de devam ettirilmesi noktasında ve arka bölümdeki yapılarla da ilişkisinin çok sağlıklı olmayacağı göz önünde bulundurulmuştu. Çevre Yolunda olabilir mi diye düşündük. Burada da sanki merkezde olması gereken bir binayı şehrin kıyısına, köşesine itiyormuşuz algısının doğru olmayacağı kanısı ortaya çıktı. Beraberindeki fuar alanı olarak ayrılan bir alan vardı, 105 ada. Sonra fuar alanı da Hamzabey bölgesine kaydırılmıştı. Bu alanda olabilir mi diye değerlendirdiğimizde çevresinde ağırlıklı olarak sanayi alanlarının olduğu bir yapı olacağını noktasında çok uygun olmayacağı değerlendirmesi oluştu” dedi.
Taban, “Teklif edecek yeri yeşil alanda mı buldunuz diyebilirler. Elimizdeki olası tüm alanları değerlendirdik. Ama ben bir Belediye Başkanı olarak planlarımızda bir idari hizmet alanı yazıp değerlendirmediğim bir yerim yok. Ya da başkaca satın alma yaparak değerlendireceğimiz bir yerimiz de yok. Yeşil alanın da tamamına yapmayacağız. Mevcutta 6 dönüm arsa üzerinde olan yapı muhtemelen 78 dönüm olarak planlanacak. Bunun kararı proje hazırlanırken verilmiş olacak. Arazimiz 16 bin 500 m2. Üzerinde ağaçlar var evet. İhtiyaç kadar olanını makinelerle söküm yaparak nakil edeceğiz, başka bir alanda yaşatacağız. Dolayısıyla mevcut merkezdeki yoğunluğu İnegöl’ün merkezi dediğimiz noktaya doğru taşımış olacağız. Dış bölgelerden gelen vatandaşlarımız da rahatlıkla karayolunu da kullanarak işini görebilecek. En iyi yer midir? Asla böyle bir iddia içerisinde bulunmam ama elimizdeki verileri değerlendirdiğimizde, artı ve eksileri koyduğumuzda kötünün iyisi diyebileceğimiz bir yer olduğunu ben gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Tarihe not düşülüyor, çünkü 50 yıllık bir proje. Aynı zamanda burada kullanılan yeşil alanı eski yeriyle trampa yapmış olacağız. Yani aslında bir yeşil alanı eksiltmiyoruz, yeşil alanı şehrin merkezine taşıyoruz. Bugünkü araç sayımız 75 bin. 15 yıl sonra 163 bin olacak. Bu 163 bin araç aynı sokaklarda gezecek. Dolayısıyla burada verilmiş olan karar, aklın mantığın kabul ettiği ve gerçekten hayırlı olan neyse o olması yönünde çalışmalarımızı gayretle yürütmeye çalıştık. Nihayetinde böyle bir karara varılmış oldu. Kararın şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın çömlek ustaları Yıldırım’da yetişiyor
YEREL HABERLER Kadın çömlek ustaları Yıldırım’da yetişiyor
Yıldırım’da kış spor okullarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yıldırım’da kış spor okullarına yoğun ilgi
Sertaslan’dan Marmarabirlik’e fiyat güncellemesi çağrısı
YEREL HABERLER Sertaslan’dan Marmarabirlik’e fiyat güncellemesi ...
Motosikletli gençler ölümden döndü
YEREL HABERLER Motosikletli gençler ölümden döndü
2 asır dayanan bu halıların kök boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor Her ilmeğinde bir sır ve hikâye gizli, 30 bin liraya alıcı buluyor Türk düğümüyle ilmek ilmek dokunup, Türk kırmızısıyla boyanıyor
YEREL HABERLER 2 asır dayanan bu halıların kök boyaları solmak ...
Karacabey'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de kaza: 1 yaralı
BESAŞ’ın filosu yenileniyor
YEREL HABERLER BESAŞ’ın filosu yenileniyor
BTÜ, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamında lider
YEREL HABERLER BTÜ, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamında ...
Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı
YEREL HABERLER Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de ...
Pitbull kolunu kopartıyordu
YEREL HABERLER Pitbull kolunu kopartıyordu
Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi
YEREL HABERLER Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi
Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, gelin oynadı
YEREL HABERLER Bursa'da düğün konvoyu yolu kapattı, gelin oynadı
İznik sise teslim
YEREL HABERLER İznik sise teslim
İnegöl temassız çöp kovalarıyla donatılıyor
YEREL HABERLER İnegöl temassız çöp kovalarıyla donatılıyor
Pitbull saldıran Doğukan yaralandı
YEREL HABERLER Pitbull saldıran Doğukan yaralandı
Vergi iadesinde sevindiren gelişme
YEREL HABERLER Vergi iadesinde sevindiren gelişme
Spor adası Karacabey’e değer katacak
YEREL HABERLER Spor adası Karacabey’e değer katacak
Gençler “Gönüllüler Festivali”nde buluştu
YEREL HABERLER Gençler “Gönüllüler Festivali”nde buluştu
Gençleri sanal dünyadan gerçek hayata çeken proje Çocuklarda dijital bağımlılığın çaresi sporda
YEREL HABERLER Gençleri sanal dünyadan gerçek hayata çeken ...
Bitkisel hayattan sahneye uzanan yaşam hikayesi
YEREL HABERLER Bitkisel hayattan sahneye uzanan yaşam hikayesi
Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer’de kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Gönüllüler Günü Nilüfer’de kutlandı
Bursa'da yoğun sis
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis
Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan dağcılar, hastaneye götürüldü (2)
YEREL HABERLER Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan ...
Dijital pazarlamada 1 milyon istihdam açığı var
YEREL HABERLER Dijital pazarlamada 1 milyon istihdam açığı var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.