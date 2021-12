Yeni hükümet konağının yapılacağı alan belli oldu

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni Hükümet Konağının BursaAnkara kara yoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki alana yapılacağını açıkladı. Başkan Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un da katıldığı basın toplantısında yer seçiminin sebeplerini anlattı.

İnegöl’de uzun süredir gündemi oluşturan yeni Hükümet Konağının yeri neticeye kavuştu. Yapılan uzun istişareler ve araştırmalar sonucunda eski merkez denilen bölge, Alanyurt ve Yeni İnegöl bölgelerinin orta noktası konumundaki BursaAnkara karayoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki alanda yapılması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte Kent Müzesinde düzenlenen basın toplantısında yeri açıklayıp nedenlerini de bir bir anlattı.

Basın toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “Şehrimizde yapılacak Hükümet Binası yer seçimi hususunda varılan kararla ilgili bir bilgilendirme yapmak üzere Tarihi Kent Müzemizde bugün tarihe not düşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu konu siyasi bir gündem oluşturdu. Şehrimizde uzun süredir hep birlikte konuşuyoruz. Konunun tarafları bu noktada öneriler paylaşıyor, dolayısıyla siyasi gündem noktasına gelmiş önemli bir konu. Bizler de bugün Sayın Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımız ile birlikte bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktık ancak mecliste devam eden bütçe görüşmeleri nedeniyle vekilimiz Ankara’da olduğundan katılamadılar” dedi.

İnegöl’ün gerçek nüfusu 305 bin

Eski Hükümet Binası hakkında bilgiler de veren Alper Taban, şöyle devam etti: “Eski Hükümet Konağı’nın 1985 yılında temeli atılmış ve 1987 yılında hayata geçirilmiş; o günün şartlarında çok kıymetli bir eser. O tarihlerdeki gazete kupürlerine baktığımızda ‘İnegöl yeni bir merkeze kavuşuyor’ şeklinde başlıkları görüyoruz. Nihayet itibariyle şehir hızla büyümeye devam etti. Bugün resmi nüfusumuz 281 bin. Ancak özellikle bizim yabancılar dairesinden aldığımız rakamlarla bugün reel nüfusumuzun 305 bin olduğunu ifade edebiliriz. Şehrimizde nüfusa kayıtlı olarak verilerde gözükmeyen vatandaşlarımız da var. Tabi bu yapının depremsellik riski varyok şeklinde çok konuşuldu. Özellikle bir önceki Kaymakamımız döneminde de gerekli yazışmalar yapılmıştı. Burada binanın depremsellik riski deprem öncesi yapı olmasından dolayı vardı ve Bakanlığımız da bu tarz yapılarla ilgili Türkiye genelinde çalışmalar yaptı. Yaklaşık 55 yapının dönüşümü ile ilgili çalışma başlatıldı. İnegöl Hükümet Binası da buna dahil edildi. Bildiğim kadarıyla Bursa’da Mudanya’da buna dahil.”

Taban, “Eski Hükümet Konağı 6 dönüm üzerinde 6000 metrekare inşaat alanına sahip bir yapı olarak kullanıma başladı. Tabi yeni yapı geleceğe matuf bir miktar daha büyük bir yapı olarak planlanıyor. Yaklaşık 150 çalışanın yer aldığı ve günlük ortalama bin kişinin hizmet aldığı bir cazibe noktası Hükümet Konağı. Tabi burada mevcut bölgedeki trafik yoğunluğu, insan yoğunluğu ve kalabalıklığı açısından değerlendirdiğimizde söylenecek çok bir şey olmadığını düşünüyorum. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Yeni yapının 50 yılı kapsayacak bir yapı olacağından bahsediyoruz. Eski bina 34 yılda kullanım ömrünü tamamladı. Önümüzdeki 50 yıl hizmet edeceğini düşündüğümüz bir yapının yer seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu yapılar şehrin sembol yapılarıdır, merkezde olmalıdır, bunlar çok kıymetli yapılardır. Ancak merkez kavramı noktasında değerlendirdiğimizde artık şehrin merkezi neresi diye değerlendirildiğinde bakış açısı değişiyor. Nerede yapılmalıdır, aday yerler nerelerdir diye bakıldığında inanın her değerlendirmeyi dikkate aldık. Benim gönlümden geçen aslında Yeni İnegöl dediğimiz yerleşkenin içerisinde olabilir miydi? Ancak bununla alakalı olarak orada şu anda yeterince bir halihazır nüfus yok. Orada binaların ayağa kalkması, yaşamın çok daha aktif hale gelmesi önemliydi. Orada şu anda bu durum gerçekleşmiş değil. Binanın şu anda orada olmasının vatandaşlarımız için de bir zorluk oluşturabileceği kanısına vardık. Yine Özdilek önündeki yeşil bant gündeme geldi. Burada da alanın çekme mesafeleri, yeşil alan bütünlüğünün de devam ettirilmesi noktasında ve arka bölümdeki yapılarla da ilişkisinin çok sağlıklı olmayacağı göz önünde bulundurulmuştu. Çevre Yolunda olabilir mi diye düşündük. Burada da sanki merkezde olması gereken bir binayı şehrin kıyısına, köşesine itiyormuşuz algısının doğru olmayacağı kanısı ortaya çıktı. Beraberindeki fuar alanı olarak ayrılan bir alan vardı, 105 ada. Sonra fuar alanı da Hamzabey bölgesine kaydırılmıştı. Bu alanda olabilir mi diye değerlendirdiğimizde çevresinde ağırlıklı olarak sanayi alanlarının olduğu bir yapı olacağını noktasında çok uygun olmayacağı değerlendirmesi oluştu” dedi.

Taban, “Teklif edecek yeri yeşil alanda mı buldunuz diyebilirler. Elimizdeki olası tüm alanları değerlendirdik. Ama ben bir Belediye Başkanı olarak planlarımızda bir idari hizmet alanı yazıp değerlendirmediğim bir yerim yok. Ya da başkaca satın alma yaparak değerlendireceğimiz bir yerimiz de yok. Yeşil alanın da tamamına yapmayacağız. Mevcutta 6 dönüm arsa üzerinde olan yapı muhtemelen 78 dönüm olarak planlanacak. Bunun kararı proje hazırlanırken verilmiş olacak. Arazimiz 16 bin 500 m2. Üzerinde ağaçlar var evet. İhtiyaç kadar olanını makinelerle söküm yaparak nakil edeceğiz, başka bir alanda yaşatacağız. Dolayısıyla mevcut merkezdeki yoğunluğu İnegöl’ün merkezi dediğimiz noktaya doğru taşımış olacağız. Dış bölgelerden gelen vatandaşlarımız da rahatlıkla karayolunu da kullanarak işini görebilecek. En iyi yer midir? Asla böyle bir iddia içerisinde bulunmam ama elimizdeki verileri değerlendirdiğimizde, artı ve eksileri koyduğumuzda kötünün iyisi diyebileceğimiz bir yer olduğunu ben gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Tarihe not düşülüyor, çünkü 50 yıllık bir proje. Aynı zamanda burada kullanılan yeşil alanı eski yeriyle trampa yapmış olacağız. Yani aslında bir yeşil alanı eksiltmiyoruz, yeşil alanı şehrin merkezine taşıyoruz. Bugünkü araç sayımız 75 bin. 15 yıl sonra 163 bin olacak. Bu 163 bin araç aynı sokaklarda gezecek. Dolayısıyla burada verilmiş olan karar, aklın mantığın kabul ettiği ve gerçekten hayırlı olan neyse o olması yönünde çalışmalarımızı gayretle yürütmeye çalıştık. Nihayetinde böyle bir karara varılmış oldu. Kararın şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.