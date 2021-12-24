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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’dan Türkiye geneli deneme sınavı

İHA

Yıldırım’dan Türkiye geneli deneme sınavı

Yıldırım Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.
Hayata geçirdiği ücretsiz 7 aylık profesyonel eğitim kursları ile gençlerin üniversite sınavlarına hazırlanmasına katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, düzenlediği deneme sınavları ile öğrencilerin sınavlara hazırlanırken kat ettikleri mesafeyi görebilmeleri için öncülük ediyor. Yıldırım Belediyesi bu kapsamda 89 Ocak tarihlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz Türkiye geneli deneme sınavı düzenleyecek. Yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı ve (TYT) Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) karekod üzerinden başvuru alınacak. Düzenlenen sınavda eşit ağırlık, sayısal ve sözel alan birincilerine üniversiteye yerleştikleri yıl için aylık 400 TL burs, 2’inci ve 3’üncülere ise kitap seti hediye edilecek.
Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kursları ve eğitim danışmanlık hizmetleri ile yüzlerce gencimizi üniversiteye uğurladık. Bu yıl da gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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