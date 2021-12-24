Yenişehir Belediyespor’da yüzler gülüyor Yenişehir'de hedef şampiyonluk

Yenişehir Belediyespor’da bu yıl hedef şampiyonluk.

Üst üste aldığı galibiyetler ile Yenişehir Belediyespor'da yüzler gülerken, şehir dinamikleri ve Başkan Davut Aydın’dan takıma tam destek geldi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Takımı kurduk, futbolcularımız birebirde güzel ve iyiler. Son iki haftadır da üst üste galip geliyorlar, lider takım ile aramızda 4 puan fark var. Bu hafta da ligin ilk yarısı bitiyor. İnşallah ligin ilk yarısını galibiyet ile bitiririz. Hedefimiz de bu ligden, bu gruptan şampiyon olarak çıkmak. Biz onlara güveniyoruz, hafta sonu yapılacak olan müsabaka için Yenişehir halkını takımı desteklemek için müsabakaya davet ediyorum. İnşallah galip olan taraf oluruz ama ilk önceliğimiz centilmence bir maç olması, karşılaşacağımız takım da Bursa’mızın Kemalpaşa ilçesinin takımı, Kemalpaşa Belediyespor. Dostluk havasında güzel bir maç olsun, öncelikle sakatlık olmasın fakat kazanan taraf biz olalım diyoruz ve ilk yarıyı da galibiyet ile kapatmayı düşünüyoruz. Hedefimiz her zaman şampiyonluk” diye konuştu.

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