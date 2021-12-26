Yıldırım'da miniklere çevre eğitimi

Çocuklara çevre bilincini aşılamak adına birçok projeye imza atan Yıldırım Belediyesi, yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından anaokullarında öğrenim gören 45 yaş aralığındaki miniklere her hafta ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci’ eğitimi veriliyor. Bu hafta 'Özel Bursa Kültür Anaokulu' öğrencilerini ağırlayan ekipler, çocuklara geri dönüştürülebilen atıkları tanıtarak, doğa sevgisini aşılayıp, temel çevre bilinci kazandırdı. Öğrendikleri bilgileri pekiştirmek için ‘Atık ayrıştırma’ oyununun başına geçen minikler, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı.

Çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetiştirilmesinin önemini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, evlatlarımızı iyi bir şekilde yetiştirmektir. Verdiğimiz eğitimlerle gelecek nesilleri bilinçli bireyler olarak yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarda çevre bilincini kazandırmanın temel yolu, doğayı korumaktan ve çevreye duyarlılık kazandırmaktan geçer. Biz de bu bilinçle yola çıkarak, evlatlarımıza çevre sevgisini aşılamak için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Verdiğimiz ‘Sıfır Atık ve Temel Çevre Bilinci’ eğitimi ile çocuklar hem çevre bilincini kazanıyor hem de güzel vakit geçirmiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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