Uludağ´da otelde yangın paniği (2)- Yeniden



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)ULUDAĞ´da 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Endişe yaşayan otel müşterileri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Türkiye´nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ´da akşam saatlerinde, 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında otel müşterileri hemen tahliye edildi. Jandarma ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri oteldeki odaları tek tek kontrol etti. İlk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Mehmet İNAN

2021-12-27 00:26:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.