Uludağ´da otelde yangın paniği (2)- Yeniden

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)ULUDAĞ´da 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Endişe yaşayan otel müşterileri tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Türkiye´nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ´da akşam saatlerinde, 1'inci Bölgede bulunan bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında otel müşterileri hemen tahliye edildi. Jandarma ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri oteldeki odaları tek tek kontrol etti. İlk belirlemelere göre kimsenin yaralanmadığı yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Mehmet İNAN
2021-12-27 00:26:58
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