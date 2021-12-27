Bursa’da sahte imza ile evinden oldu

Bursa’da bir vatandaş sahte imza ile dolandırılarak evinin icra yoluyla satıldığını iddia etti.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinden yaşayan Mustafa Ferik isimli vatandaş, Odunluk Mahallesi’nde bulunan arsasına engelli kızı için ev yaptırmak istedi. Evin bir kısmı tamamlanıp diğer kısmı yarım kalınca başka bir müteahhit arayışına giren Mustafa Ferik, kendini müteahhit olarak tanıtan R.O ile tanıştı. Mustafa Ferik üzerinde güven kazanan R.O, iddiaya göre inşaatı yarım bıraktı. R.O’ya belli bir miktar para ödeyen Ferik, inşaatın tamamlanması için kendisine ait Büyükorhan’daki tarla ve arabasını teminat olarak verdi. İddiaya göre R.O arabayı ve tarlayı da başkasının üzerine geçirdi. Kendisinin başkalarından alacağı olması üzerine R.O isimli şahıs A.Ç ve M.T ile bu tahsilatı yapacağını iddia etti. Ferik’ten alacaklarının alınabilmesi için bir senet imzalatan şüpheliler, yine iddiaya göre Mustafa Ferik’in imzasını taklit ederek yüklü miktarda senetleri doldurarak Ferik’i borçlandırdı. Daha sonra bu kişilere ulaşamadığını ifade eden Mustafa Ferik, A.Ç ve M.T avukatları aracılığı ile Ferik’i icraya verdi. Yüksek bedelli doldurulmuş senetlere karşı menfi tespit davası açan Ferik, teminat bedelini ödeyemeyince icra takibi durduramadı. İcra dosyasını durduramayan Ferik’in Odunluk’taki evi icradan bedelinin altında fiyatla satıldı. Ferik’in 27 Aralık tarihinde evini tahliye etmesi istendi. Şüphelilerin ise sanık sıfatı ile Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildiği öğrenildi.

Yetkilere seslenen ve çok mağdur olduğunu dile getiren Ferik, “Ben evimin inşaatına başlamıştım. Bu insanlar inşaatı daha çabuk yapacaklarını söylediler. ‘10 gün içerisinde bitiririz’ dediler. Bende işi 150 bin lira karşılığında onlara verdim. Ancak inşaatı yapmadılar ve benden teminat olarak tarlamı ve arabamı aldılar. Bunlara ek olarak toplam 94 bin lira nakit para verdim. Bu durumdan sonra bana verdiğim paralara, arabaya ve tarlaya karşılık senet vermeyi teklif ettiler. Bana senetleri verirlerken beni borçlu yapmışlar, senetleri alıp kaçtılar” dedi.

“Benim evimi icrada satmışlar. Evimin satıldığından haberim ve bilgim yok” diyerek iddialarını sürdüren Ferik, “Sadece satıldığını duyabildim. Bu kişiler 6 aydır cezaevinde yatıyorlar. Benim adıma benim imzamı taklit ederek sahte senet yapıp benim evimi satmışlar. Ben mağdurum yetkililerden bu duruma çözüm bekliyorum. Benim yüzde 90 engelli çocuğum var. Bu evi onun için yapıyordum. Benim evlerimi sahte imzalarla sattılar” diye konuştu.

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