Bursa’da sahte imza ile evinden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da sahte imza ile evinden oldu

İHA

Bursa’da sahte imza ile evinden oldu

Bursa’da bir vatandaş sahte imza ile dolandırılarak evinin icra yoluyla satıldığını iddia etti.
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinden yaşayan Mustafa Ferik isimli vatandaş, Odunluk Mahallesi’nde bulunan arsasına engelli kızı için ev yaptırmak istedi. Evin bir kısmı tamamlanıp diğer kısmı yarım kalınca başka bir müteahhit arayışına giren Mustafa Ferik, kendini müteahhit olarak tanıtan R.O ile tanıştı. Mustafa Ferik üzerinde güven kazanan R.O, iddiaya göre inşaatı yarım bıraktı. R.O’ya belli bir miktar para ödeyen Ferik, inşaatın tamamlanması için kendisine ait Büyükorhan’daki tarla ve arabasını teminat olarak verdi. İddiaya göre R.O arabayı ve tarlayı da başkasının üzerine geçirdi. Kendisinin başkalarından alacağı olması üzerine R.O isimli şahıs A.Ç ve M.T ile bu tahsilatı yapacağını iddia etti. Ferik’ten alacaklarının alınabilmesi için bir senet imzalatan şüpheliler, yine iddiaya göre Mustafa Ferik’in imzasını taklit ederek yüklü miktarda senetleri doldurarak Ferik’i borçlandırdı. Daha sonra bu kişilere ulaşamadığını ifade eden Mustafa Ferik, A.Ç ve M.T avukatları aracılığı ile Ferik’i icraya verdi. Yüksek bedelli doldurulmuş senetlere karşı menfi tespit davası açan Ferik, teminat bedelini ödeyemeyince icra takibi durduramadı. İcra dosyasını durduramayan Ferik’in Odunluk’taki evi icradan bedelinin altında fiyatla satıldı. Ferik’in 27 Aralık tarihinde evini tahliye etmesi istendi. Şüphelilerin ise sanık sıfatı ile Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildiği öğrenildi.
Yetkilere seslenen ve çok mağdur olduğunu dile getiren Ferik, “Ben evimin inşaatına başlamıştım. Bu insanlar inşaatı daha çabuk yapacaklarını söylediler. ‘10 gün içerisinde bitiririz’ dediler. Bende işi 150 bin lira karşılığında onlara verdim. Ancak inşaatı yapmadılar ve benden teminat olarak tarlamı ve arabamı aldılar. Bunlara ek olarak toplam 94 bin lira nakit para verdim. Bu durumdan sonra bana verdiğim paralara, arabaya ve tarlaya karşılık senet vermeyi teklif ettiler. Bana senetleri verirlerken beni borçlu yapmışlar, senetleri alıp kaçtılar” dedi.
“Benim evimi icrada satmışlar. Evimin satıldığından haberim ve bilgim yok” diyerek iddialarını sürdüren Ferik, “Sadece satıldığını duyabildim. Bu kişiler 6 aydır cezaevinde yatıyorlar. Benim adıma benim imzamı taklit ederek sahte senet yapıp benim evimi satmışlar. Ben mağdurum yetkililerden bu duruma çözüm bekliyorum. Benim yüzde 90 engelli çocuğum var. Bu evi onun için yapıyordum. Benim evlerimi sahte imzalarla sattılar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da balıkçı barınağının girişi kumla doldu, balıkçılar mağdur oldu
YEREL HABERLER Bursa’da balıkçı barınağının girişi kumla doldu, ...
Uludağ´da otelde yangın paniği (3)
YEREL HABERLER Uludağ´da otelde yangın paniği (3)
Nişan dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Nişan dönüşü katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Uludağ'da otelde yangın paniği Uludağ'da otelin sauna bölümünde çıkan yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Uludağ'da otelde yangın paniği Uludağ'da otelin sauna ...
Uludağ´da otelde yangın paniği (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Uludağ´da otelde yangın paniği (2)- Yeniden
Düğünden dönen akraba 2 kişinin kullandığı otomobiller otoyolda çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Düğünden dönen akraba 2 kişinin kullandığı ...
Uluağ´da otelde yangın paniği
YEREL HABERLER Uluağ´da otelde yangın paniği
Düğünden dönen iki akrabanın kullandığı otomobiller otoyolda çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Düğünden dönen iki akrabanın kullandığı otomobiller ...
Çözüm merkezini arayan minik çocuk ile personelin diyaloğu gülümsetti Minik çocuk, "Bir tane ekmek al. Süt al. Çikolata al" dedi
YEREL HABERLER Çözüm merkezini arayan minik çocuk ile personelin ...
Otobanda feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otobanda feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88
YEREL HABERLER TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88
TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88
YEREL HABERLER TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88
Çocuklarının gözü önünde karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuklarının gözü önünde karısını bıçaklayarak ...
Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (4)
YEREL HABERLER Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ...
Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Dezenfektan şakası ile yakılmıştı, 14 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşı tarafından dezenfektan ile yakılan çocuk 14 ...
Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3)
YEREL HABERLER Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ...
(ÖZEL) Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda 10 senedir görmediği kızını tabuta konulurken son kez Whatsapp'tan gördü Esed şiddetinden kaçtı koca şiddetinden kaçamadı Dört çocuğunun gözü önünde eşi tarafından katledilen Suriyeli genç kadın toprağa verildi Katil zanlısı koca adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı ...
İnegölspor - Somaspor: 0-1
YEREL HABERLER İnegölspor - Somaspor: 0-1
CHP'li Adıgüzel: İlk seçimlerin birinci partisi olacağız
YEREL HABERLER CHP'li Adıgüzel: İlk seçimlerin birinci partisi ...
Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobilden sağ kurtuldular
TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Somaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Somaspor: 1
Magandalar için soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Magandalar için soruşturma başlatıldı
Yıldırım'da miniklere çevre eğitimi
YEREL HABERLER Yıldırım'da miniklere çevre eğitimi
Yıldırım'dan kadınlara halı dokuma kursu
YEREL HABERLER Yıldırım'dan kadınlara halı dokuma kursu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.