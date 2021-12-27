En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı inşaat halindeki binadan düşen kalıp ustası İdris Akgün, 79 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 9 Ekim 2021 tarihinde Yenice Mahallesi Aşağı Çayır Sokakta bulunan 3 katlı inşaatın 3. katında meydana geldi. İnşaat kalıplarını sökme işlemi yapan İdris Akgün (44), bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düşerek ağır yaralanan usta, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Akgün, yoğun bakım ünitesindeki ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.