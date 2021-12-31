Uludağ'da jandarmadan helikopterli denetim



BURSA, (DHA)BURSA'da yılbaşı gecesi öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu Uludağ'da jandarma helikopterle denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi' kapsamında, yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçirilmesi için saat 08.00'den itibaren denetimler başladı. Yarın saat 08.00'e kadar sürecek denetimler kapsamında Bursa'da tüm güvenlik birimleri tam kadro, görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de tüm unsurlarıyla il genelinde teyakkuz halinde olacak.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN VERİLMEDİ

Jandarma ekipleri Uludağ'da tedbirlerini artırırken, DHA muhabirlerinin de katıldığı denetimler havadan ve karadan görüntülendi. Uludağ'a girişin yapıldığı Milli Parklar bölgesindeki gişelerde kontrol noktaları oluşturan jandarma ekipleri, araçların plakalarını sorgulayıp, sürücülerin kimlik kontrollerini yaptı. Ekipler, ayrıca kış lastiği olmayan ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin vermedi. Jandarma ekiplerinin kontrolleri, Uludağ'da sabaha kadar sürecek.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2021-12-31 13:11:14



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