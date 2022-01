Atık PVC borulardan müzik aleti yaptılar

Bursa'da liseli kız öğrenciler, 2 yıllık çalışmalar sonucu, atık PVC borulardan her şarkıya ritim tutan müzik aleti yaptı.

Bursa Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri, 2 yıl önce müzik aleti yapmak için kolları sıvadı. Yaptıkları araştırmalar sonucu borulardan ritim oluşturabileceğini fikrine vardılar. Hemen çalışmaya başlayan öğrenciler, atık PVC borulardan deneme yanılma yöntemiyle 26 nota elde etti. 2 yıllık çalışmaları neticesinde atık PVC borularla müzik aleti yapan öğrenciler, bu aletle her şarkıya ritim tutabiliyor.

2 yıllık çalışmaları sonucunda müzik aleti yaptıklarını ifade eden öğrenciler "Müzik ve matematik arasındaki bağlantıyı incelemek üzere bir müzik aleti geliştirdik. Bu müzik aletini okulumuzda kullanmak için yaptık. Biz bu aleti inşaatlardan topladığımız atık malzemelerle yaptık. Atık PVC borular, demir malzeme ve ahşap kullandık. Atık malzemelerden yaptığımız için bize hiç maliyeti olmadı. Alet 26 nota sesini çıkarttığı için her şarkıyı çalabiliyoruz. Görenler çok beğendi" dedi.

