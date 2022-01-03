Bursa'da elindeki kürekle otoparktaki araçlara zarar veren şahıs tutuklandı Bursa'da park halindeki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da, eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarını kıran zanlı tutuklandı.

Bursa'nın turistik yerlerinden İnkaya bölgesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen R.P., eline aldığı kürekle otoparktaki araçların camlarının kırdı. Olay esnasında otoparkta bulunan bir vatandaş o anları şaşkınlık içerisinde cep telefonuyla kaydetti. Araçlarda maddî hasar oluşurken, araç sahipleri araçlarının başına geldiklerinde şoka uğradı. Polis ekipleri, vatandaşların şikâyeti üzerine şüpheli R.P.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.