Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü (3)

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'CANIMI KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

Bursa'da, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını iddia ettiği Erkan Aysu´yu bıçaklayıp öldürdükten sonra adresini bildirdiği evinde polis ekiplerince gözaltına alınan E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinde, "Cep telefonumu istedi. Vermeyince zorla alacağını söyledi. Ben de canımı kurtarmak için bıçakladım ve kaçtım" dediği öğrenilen E.K., adliyeye sevk edildi.İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-01-03 17:13:34



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