Kaldırımı temizlerken köpeğin saldırısına uğradı

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Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünü süpürdüğü sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O ânlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer'e bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnaf, kaldırımı süpürdüğü sırada, yerde yatan köpek adamın bacağını ısırarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran esnafın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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