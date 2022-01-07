Yıldırımlılar 2021 yılında kültür ve sanata doydu

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Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında kültür ve sanat faaliyetleriyle 74 bin 125 kişiye ulaştı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2021 yılında konserlerden söyleşilere, anma programlarından akademik eğitimlere, çocuk şenliklerinden yarışmalara 314 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu etkinliklerde 74 bin 125 kişiyi ağırladıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, düzenlediğimiz etkinliklerle, 7’den 70’e herkesi ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. 2021 yılında 41 konser, 22 anma programı, 88 akademik eğitim, 32 söyleşi gerçekleştirdik. Bunları yaparken çocuklarımızı da unutmadık. Düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında 8 bin 23 çocuğumuza ulaşarak, onların keyifli vakit geçirmesini sağladık. 2021 yılında; birlikte tebessüm ettiğimiz, gönül gönüle verdiğimiz tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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