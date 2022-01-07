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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklar ve ailelerine spor imkânı

İHA

Özel çocuklar ve ailelerine spor imkânı

Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile yeni bir iş birliği protokolü imzaladı.
Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği kurumlar arası iş birliği ile ilçeye en iyi hizmeti götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ‘Sağlıklı Fert Sağlıklı Toplum’ protokolünü imzalayarak yürütülen ortak çalışmaların arasına bir yenisini daha ekledi. Bursa'nın en büyük spor tesisi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan protokol imza törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı. Protokol kapsamında, Yıldırım Belediyesi tesislerinden spor hizmeti alan kadınlar, özel çocukların aileleri ve kulüp lisanslı sporcularına yönelik Biyopsikososyal destek verilecek ve Sağlıklı Hayat Merkezleri danışanları ise Yıldırım Belediyesi Spor Tesislerini ücretsiz kullanabilecek.
İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte insan sağlığını önceleyen önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak bizler göreve geldiğimiz günden bu yana 80 binden fazla her yaştan hemşehrimize spor yapma imkânı sunduk. Bir yandan vatandaşlarımıza spor yapma imkânı tanıyacak tesisleri ilçemize kazandırırken öte yandan mevcut tesislerimizin fonksiyonlarını da iyileştiriyoruz. ’Sağlıklı Birey Sağlıklı Toplum’ protokolü kapsamında, lisanslı sporcularımız, özel gereksinimi olan evlatlarımız ve aileleri, kadın spor merkezlerimizden istifade eden kadınlarımız İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 'Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden faydalanırken, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları da belediyemizin tesislerinden yararlanabilecek. Bu noktada İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Başkanımız Muammer Özbey’e ve Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci’ye desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. ‘Sağlıklı Fert Sağlıklı Toplum’ protokolünün tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi’nde güzel bir hizmet için bir araya geldiklerinin altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Yıldırım Belediyemiz ile güçlerimizi birleştirerek daha sinerji bir birliktelik ile bu hizmetleri sunmak için bir araya geldik. Belediyemiz kadın spor merkezleri, özel çocuklar için vermiş olduğu temel beceri eğitimleri ve spor hizmetleri ile çok önemli işlere imza atıyor. Bizim de İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlıklı hayat merkezlerimiz var. Bu noktalarımızda psikologlarımız, diyetisyenlerimiz, doktorumuz, hemşirelerimiz, diş hekimimiz var. Gerek bizden hizmet alanların sportif alanlarda uygulayabilecekleri yöntemleri beraber uygulamak gerekse de spor yapmak için belediyemiz imkânlarından yararlanan kişilerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak için bir iş birliği protokolü imzaladık. Sağlık tesisi noktasındaki katkılarından gerekse de sosyal faaliyetlerle yaptığımız protokollerle bize olan katkılarından dolayı Yıldırım Belediyemize ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Protokolümüzün ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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