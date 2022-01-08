Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu



Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde Hakan E., tartıştığı Mustafa A.'yı pompalı tüfekle bacağından vurdu. Mustafa A. ağır yaralanırken, Hakan E. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan E. ile Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeleğinin altında taşıdığı pompalı tüfeği çıkaran Hakan E., Mustafa A.'nın bacağına bir el ateş etti. Mustafa A. kanlar içinde kalırken Hakan E. ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa A., Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-01-08 19:37:53



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