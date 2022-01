Çalıntı araçla şehir turuna çıktılar, patlak lastikle polisten 25 kilometre kaçtılar

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, çaldıkları minibüs ile şehir turu atan sürücü Bilal Güner (26) ve arkadaşı Maşallah Seven (24), polisin 'dur' ihtarına uymayarak, patlak lastikle 25 kilometre kaçtı. Çıkmaz sokağa girince de yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, araçta yapılan aramada, çalıntı plakalar ele geçirildi.

Uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saat 05.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta plakasız minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, hızını artırıp yoluna devam etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, bölgeye takviye istedi.

KAYGAN YOLDA KAZA YAPTI

Ankara Yolu Caddesi'nde kaçışını sürdüren sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybedince minibüs, önce refüje sonra trafik işaret levhasına çarptı. Kazada aracın 2 lastiği patlarken, sürücü yine de kaçışını sürdürdü. Şüpheliler, Zafer Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgede giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü, ekipler tarafından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Bu sefer de minibüsten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Bilal Güner ve arkadaşı Maşallah Seven yakalandı.

MAKASLA KONTAĞI ÇALIŞTIRMIŞLAR

Aracın yaklaşık 1 saat önce Osmangazi ilçesinden çalındığını tespit eden ekipler, şüphelilerin makasla kontak yöntemiyle çalıştırdığını belirledi. Araçta yapılan aramalarda, araca ait 16 FB 201 kodlu plakanın yanı sıra başka araçtan çalındığı tespit edilen 16 ASJ 767 kodlu plaka ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı araca çeşitli plakalar takarak, polis ekiplerinden kaçmayı planladığı belirlendi.

Bilal Güner'e 'drift atma'dan 6 bin 707 TL, 'makas atma'dan 1400 TL, 'kırmızı ışık ihlali'nden 4 bin 217 TL, `dur ihtarına uymamak'tan 166 TL, 'hatalı şerit değiştirme'den 215 TL olmak üzere toplam 12 bin 705 TL ceza kesildi. Bilal Güner ve Maşallah Seven gözaltına alınırken, araç da sahibine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

