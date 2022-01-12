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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Yönetim Kurulu: “Bize ait hatalardan ders çıkardık”

İHA

Bursaspor Yönetim Kurulu: “Bize ait hatalardan ders çıkardık”

Bursaspor Yönetim Kurulu, kötü sonuçların ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Bize ait hatalardan ders çıkardığımızın ve Büyük Bursaspor Camiası’na verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüzün bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.
Bursaspor Yönetim Kurulu, resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Büyük Bursaspor camiası; Bursa’nın en büyük markası olan, özellikle son 40 yılda Türk futbolunda bariz bir şekilde hissedilen İstanbul hegemonyasına son verip bir Anadolu devrimine imza atarak büyüklüğünü şampiyonlukla taçlandırmış Bursaspor’umuzun son yıllarda içerisinde bulunduğu durumu kabullenemeyişimiz üzerine göreve talip olduk. Bursaspor’umuzun mevcut şartlar ortamında hak ettiği konuma gelemeyeceğini ve ne yazık ki bu durumun yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladığını görmemiz, taşın altına elimizi koyma irademizin en önemli gerekçesi oldu.Nihayetinde değerli kongre üyelerinin teveccühü ile seve seve giydiğimiz bu ateşten gömleğin, bir o kadar da kutsal olduğunun bilincinde olarak göreve geldik. Önümüzdeki en büyük engellerin başında, bilindiği üzere kulübün mali yapısı vardı. Bir tarafta kentte umutsuzluğun en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterilen transfer tahtasının kapalı olması durumu, diğer tarafta ise Büyük Bursaspor Kulübü’nün günlük faaliyetlerini bile gerçekleştirmesine engel olan elektrik, doğalgaz gibi sıkıntılar ve tabii ki personelin maaş kaygısı Ekibimizle birlikte kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerimizi planlamaya koyduk. Kulübün günlük faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için, yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak adına gereken adımları attık. Kongrede söz verdiğimiz üzere, transfer tahtasını açmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Bu arada öğrencisinden taraftarına, esnafından iş insanına ve kenti Bursa’da ve Bursa dışında temsil eden önde gelenlerine kadar Bursaspor etrafında bir kenetlenme ortamı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Stat isim hakkı ve TMSH Token gibi kulüp tarihinde ilklere imza atarak Bursaspor’umuza kısa ve uzun vadede ekonomik gelir sağlayacak projeleri hayata geçirdik.”

“Biz Bursaspor’un başaracağız”
Açıklama şu sözlerle devam etti: “Attığımız tüm iyi niyetli adımların yanı sıra, elbette ki sportif başarısızlığın sorumluluğu günün sonunda yönetim kuruluna aittir. Bursaspor’un istenen ve özlenen noktaya henüz ulaşamamasında ister tecrübesizlik, ister ise alınan kararlar ve atılan adımların amacına ulaşamaması olarak tarif edilsin; Bize ait hatalardan ders çıkardığımızın ve Büyük Bursaspor Camiası’na verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüzün bilinmesini isteriz. Futbol aklı ve bilgisi tüm futbol kamuoyu tarafından kabul gören Teknik Patronumuz Tamer Tuna ve Sportif Direktörümüz Deniz Kolgu ile açtığımız bu yeni sayfada, tüm mesaimizi Bursaspor’umuzu aydınlık, güneşli günlere kavuşturmak adına harcamaktayız. Tuna ve ekibinden gelen raporlar doğrultusunda takımımızı daha güçlü hale getirmek için yaptığımız girişimlerin çok kısa bir süre içinde karşılık bulacağından ve somut açıklamaların kısa süre içerisinde yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Gözbebeği Bursaspor’un başarısızlığına alışmak istemeyen, uykuları kaçan, yeşil ile yatıp beyaz ile kalkan Büyük Bursaspor taraftarının yaşadığı duyguları anlıyor, paylaşıyor ve bu noktada gösterilen demokratik protesto haklarına da saygı duyuyoruz. Ancak, bir araya geldiğinde, bütünleştiğinde, tek vücut olduğunda aşılamaz denen dağları aşarak yeşil beyaz bayrağı zirveye diken bir camianın gücünün de farkındayız ve bu güce inanıyoruz. Biz Bursaspor’uz, başaracağız!”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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