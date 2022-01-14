Başkan Aydın’dan gençlere tam destek

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın gençler için yaptığı hizmetler takdir görüyor.

Eğitimden spora kültürden sanata gençler için birçok projenin hayata geçirildiği Yenişehir’de gençlerin yüzü gülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için ne yapsak azdır. Onlara yapılan hizmetler sonunda gözlerindeki ışıltıyı görmek dünyanın en mutlu olayıdır. Gençler için hizmete açtığımız Matay spor kompleksinde onlar ile sürekli bir araya gelerek onların dinliyoruz. Yaptığımız uygulama ile ilçemizdeki öğrencileri bir günlük belediye başkanı kaymakam ilçe milli eğitim müdürü gibi değişik görevler misafir ediyoruz. Eğitimden spora kültürden sanata onları dinleyerek projelerimizi yürütüyoruz. Her zaman onların sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.

Başkan Aydın’ı makamında ziyaret eden Yücel Acar ise, “Başkanımızın sıcak kanlı tavrı misafirperverliği beni dinlemesi ve ilgilenmesi karşısında çok mutlu oldum.Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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