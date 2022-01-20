BUÜ’den Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’ne bilimsel destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’den Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’ne bilimsel destek

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kentteki eğitim kurumlarının akademik ve bilimsel gelişimlerinin yükseltilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yönetimi son olarak Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

BUÜ’den Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’ne bilimsel destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kentteki eğitim kurumlarının akademik ve bilimsel gelişimlerinin yükseltilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yönetimi son olarak Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolü imzaladı.
Bursa’nın önde gelen eğitim kurumlarından olan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, akademik ve bilimsel çalışmalarını Bursa Uludağ Üniversitesi’nin himaye ve desteği ile yürütmeye devam edecek. Üniversitede görev yapan akademisyenler, lisede yürütülecek projelerde danışman olarak görev alacak. İki kurum farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütebilecek. Kurumlar, gerekli gördüğü konular üzerine seminerler ve farklı etkinlikler organize edebilecek. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü imza attı.
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 47 yıllık bir maziye sahip olduğuna işaret etti. Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri haline geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Sağlıktan eğitime, fen ve teknolojiden sosyal bilimlere kadar dört temel alanda eğitim veriyoruz. Artık bir araştırma üniversitesiyiz. Bu anlamda da özellikle sanayi sektörü ile belli alanlarda yetkinliğimiz çerçevesinde işbirlikleri yürütüyoruz. Bursa; aynı zamanda bir otomotiv kentidir. Buna paralel olarak otomotiv malzemeleri teknolojileri konusunda TÜBİTAK verilerine göre Türkiye’de birinci konumdayız. Pandemi sürecinde ön plana çıkan gıda arz güvenliği alanında da sektörlerle eşleştirilen üniversitelerden birisiyiz. Burada özellikle hayvan besleme ve zootekni alanlarında da Türkiye’de birinci konumda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üniversiteler saf bilim üretmenin yanı sıra, ürettikleri bilimi inovatif şekilde insan hayatını kolaylaştıracak boyutlara getirmek zorundadır. Bizler de Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu iki konu üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Ancak üniversitelerin asli görevlerinden birisi olan topluma hizmet konusunu ise özellikle ön plana çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.
Bursalı merhum iş insanı Şükrü Şankaya’yı yakından tanıdığını ve geçmişte kendisi ile bir vakfın yönetim kurulunda çalışma fırsatı bulduğunu açıklayan Rektör Kılavuz; “Ülkemize ve Bursa’mıza çok önemli hizmetleri olan bir kişiydi. Eğitim ve hayır anlamında da öncü şahsiyetlerden birisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. O’nun ismiyle adlandırılmış bir lisenin öğrencilerini, bu şehrin markası olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci olarak görmeyi ayrıca arzu ediyoruz. Başarılı okulların başarılı gençlerinin Üniversitemize destek vermesi ve burada eğitim görmesinden mutluluk duyarız. Şehrimizin tüm eğitim kurumları ile akademik ve bilimsel işbirliği gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Toplumun hangi kesiminden talep gelirse gelsin bunları imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya gayret ediyoruz. Birlikte önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Proje bazlı çalışan bir eğitim kurumu olduklarına işaret eden Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, “Bursa’nın en başarılı ilk 3 anadolu lisesinden birisiyiz. Her zaman akademik başarıyı ve bunun yanında sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda öğrencilerimizi yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bunun için öğrencilerimize birçok gelişim ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın yarının dünyasında söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bu yönde yaptığımız çalışmalarda Bursa Uludağ Üniversitesi gibi marka bir üniversite ile protokol imzalayacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Destek verdiğiniz için okulum ve öğrencilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.
İmza töreninin ardından Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Fatma Yurdakul isimli öğrenci de Rektör Kılavuz’a verdiği destekten dolayı çiçek takdim etti. Törende BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, okul yöneticileri, akademisyen ve öğrenciler de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa verildi
YEREL HABERLER Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ toprağa ...
Çiftçilere yüzde 50 hibe desteği Proje ve teknik destek belediyeden, hibe TKDK’dan
YEREL HABERLER Çiftçilere yüzde 50 hibe desteği Proje ve teknik ...
Eyüpspor - Bursaspor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu
YEREL HABERLER Eyüpspor - Bursaspor maçının hakemi Direnç ...
Pandemi küçük Fatma’yı yazar yaptı
YEREL HABERLER Pandemi küçük Fatma’yı yazar yaptı
Ödüllü fotoğraflar Nilüfer’de
YEREL HABERLER Ödüllü fotoğraflar Nilüfer’de
Acar: “Eğitim meselelerine kalıcı çözüm bulunmalı”
YEREL HABERLER Acar: “Eğitim meselelerine kalıcı çözüm bulunmalı”
(Özel) Karlı yolları aşıp kesintisiz elektrik için mücadele veriyorlar UEDAŞ hizmet için kar kış dinlemiyor
YEREL HABERLER (Özel) Karlı yolları aşıp kesintisiz elektrik için ...
50 yaşındaki hasta uçakla tedavi için Bursa'ya getirildi
YEREL HABERLER 50 yaşındaki hasta uçakla tedavi için Bursa'ya ...
Flash TV'nin sahibi Ömer Göktuğ son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Flash TV'nin sahibi Ömer Göktuğ son yolculuğuna ...
Aktaş'tan gençlere altın öğütler: "Radarlarınız açık olsun"
YEREL HABERLER Aktaş'tan gençlere altın öğütler: "Radarlarınız açık ...
2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi İznik’te kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER 2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü ...
Bursa'nın o ilçesi eksi 14'ü gördü Keles'te kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oluyor
YEREL HABERLER Bursa'nın o ilçesi eksi 14'ü gördü Keles'te kar ...
İnegöl Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı varis ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER İnegöl Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı varis ...
507 mahalle yoluna anında müdahale
YEREL HABERLER 507 mahalle yoluna anında müdahale
Güneş ekip, enerji biçiyoruz
YEREL HABERLER Güneş ekip, enerji biçiyoruz
Mustafakemalpaşa’da hedef güçlü tarım, güçlü ekonomi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da hedef güçlü tarım, güçlü ekonomi
Somuncu Baba'nın 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar...Kapı kapı ücretsiz dağıtıyorlar Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Gönül Fırını'nda ihtiyaç sahipleri için her gün 6 bin ekmek üretip, kapısına kadar götürüyor Askıda değil, kapıda ekmek
YEREL HABERLER Somuncu Baba'nın 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar... ...
Bursaspor’da eksik futbolcular teknik ekibi düşündürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da eksik futbolcular teknik ekibi ...
Meslekî eğitimde güçlü iş birliği
YEREL HABERLER Meslekî eğitimde güçlü iş birliği
Başkan Işık’tan Bem-Bir-Sen’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Işık’tan Bem-Bir-Sen’e ziyaret
Dijital iş dünyası için üniversiteli mezunlar geliyor
YEREL HABERLER Dijital iş dünyası için üniversiteli mezunlar geliyor
Bursa buz tuttu, Büyükorhan'da termometreler eksi 20'yi gördü
YEREL HABERLER Bursa buz tuttu, Büyükorhan'da termometreler eksi ...
Karacabey Belediyesi yoğun kar yağışına karşı teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi yoğun kar yağışına karşı ...
Küçükler kendi radyolarını yaptı
YEREL HABERLER Küçükler kendi radyolarını yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.