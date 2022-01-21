Sömestr tatili ile birlikte yoğunluk yaşanan kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da acemi kayakçıların imdadına JAK ekipleri yetişiyor. Yoğunluğun artması sebebiyle Bursa JAK ekibine, Ankara Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı'ndan takviye olarak gelen 7 kişilik JÖAK timi de destek veriyor. Kayak esnasında ayağı kırılan bir kayakçı acılar içinde kıvranırken JAK ekipleri tarafından bulunup sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Uludağ’ın zirvesinde tatil yapan kişilerin geçirdiği kazalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ânında müdahale ediyor. Yaşanan yoğunluk sebebiyle ekipler Uludağ'da ayak basmadık yer bırakmazken, 22 kişilik JAK timi kazâzedelerin yardımına koşuyor. Kar kalınlığının 90 santimetreyi geçtiği pistler kayakçılar için unutulmaz ânlara sahne olurken, bazı kazalar can yakıyor. Uzun süredir kayak sporuyla uğraşan ve İtalyan pistinden inen bir kayakçı düşüp ayağını kırdı.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar motorlarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, gencin ayağının haricinde başka bir yerinde kırık olup olmadığını kontrol etti. Titizlikle kayak ayakkabısı çıkarılan genç, çoklu kırık oluşan ayağı sabitlendikten sonra sedyeye alındı. Kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşınan genç, Uludağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından genç, Bursa merkezdeki hastaneye sevk edildi. Yüzlerce kayakçının arasında nefes kesen kurtarma operasyonu drone ile havadan da saniye saniye görüntülendi.

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