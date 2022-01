Ana Kucağı’nda karne sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun her kesiminin okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla kurduğu Ana Kucağı eğitim merkezlerinde 1300’e yakın çocuk karne sevinci yaşadı. Vatan Ana Kucağı Eğitim Merkezi’ndeki karne sevincine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karnelerini verdiği çocuklara iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, her kesimden ailenin okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi amacıyla hizmete aldığı Ana Kucağı eğitim merkezlerine de büyük önem veriyor. Çocukları geleceğe daha donanımlı hazırlamak için Ana Kucağı projesinde bugüne kadar 17 merkezde 3 bine yakın öğrenciye eğitim verilirken, 20212022 döneminde eğitimlerine devam eden 1300’e yakın öğrenci yarıyıl tatiline çıktı.

Karneler Başkan’dan

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vatan Ana Kucağı Eğitim Merkezi’ni ziyaret edip, miniklerin karne sevincine ortak oldu. Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Aktaş, Ana Kucağı projesini çok önemsediklerinin altını çizdi. Okul öncesi eğitim alan çocukların eğitim hayatlarında çok daha başarılı olduklarının gözlendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Öncelikle çocuklarımızın hepsini gözlerinden öpüyorum. Onlara mutlu bir tatil ve güzel ömür diliyorum. Bugün itibariyle, 17 merkezde 119 öğretmenimiz ve 1300’e yakın öğrencimiz yarıyıl tatiline çıkıyor. Burada çocuklarla anneleri ve ablaları gibi ilgilenen bir eğitim kadromuz var. Milli Eğitim müfredatının yanında Şehrim Bursa ve değerler eğitimi de veriyoruz. Çocuklarımızın ‘şehrin değerlerini bilen, anne ve babalarına saygılı, devletini, milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak’ yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün onların karne heyecanına ortak olmak beni de ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra Saadettin Türkün Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve hayırsever işadamı Erol Türkün’ün de katıldığı törende sınıfları gezen Başkan Aktaş, karne dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Sporcusu Dünya Şampiyonu Yağız Kağan Erdoğmuş, karnesi ve hediyelerini Vali Canbolat ile Başkan Aktaş’ın elinden aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.