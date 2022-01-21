Fare zehrini 'şeker' zannedip yiyen 2 kardeş hayati tehlikeyi atlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dolapta bulunan fare zehrini, 'şeker' zannedip yiyen Turgut Efe (5) ile İpek Su D. (3) kardeşlerin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta oturan ailenin çocukları Turgut Efe D. ile İpek Su D. dolaptaki fare zehrini 'şeker' zannederek yedi. İki kardeş bir süre sonra fenalaştı. Odaya gelen Merve D., çocuklarını baygın vaziyette buldu. Yanlarında zehri bulan Merve D., çocuklar kusmaya başlayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı çocuklar, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan Turgut Efe ve İpek Su D. kardeşler, Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Doktorları çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiğini ve normal servise aldıklarını ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-21 13:22:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.