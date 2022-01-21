Öğrenciler karne hediyesi için BKMKİTAP’ta buluşuyor

Öğrenciler, bir gelenek haline dönüşen BKMKİTAP karne hediyesini almak için BKMKİTAP şubelerine akın etti.

Avrupa’nın en büyük kitabevi mottosuyla okurlarını kitaplarla buluşturan BKMKİTAP bir gelenek haline getirdiği karne hediyesi projesiyle öğrencileri kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. BKMKİTAP öğrencilerin tatil dönemi okuma alışkanlıklarına katkı olması için on binlerce kitabı öğrencilerle buluşturuyor.

BKMKİTAP, karne hediyesi için öğrencilere sağladığı kişiye özel tebrik kartlarını sosyal medyada bkmkitapkarnehediyesi etiketiyle paylaşanlar arasında yapılacak çekilişle de 5 kişiye toplam 1000 TL hediye çeki verileceğini duyurdu.

Karne hediyeleri 6 Şubat tarihine kadar BKMKİTAP Heykel, FSM, Özlüce, İstanbul Yolu şubelerinden alınabilecek.

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