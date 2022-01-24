Motosikletli kuryenin karda zor anları

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´da karda kayan motosikletten düşen kuryenin ayağa kalkmakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Karacabey ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Ortaokul Caddesi üzerinde servisten dönen motosikletli kurye, karla kaplanan yolda kayarak yere düştü. Kuryenin yardımına bir başka kurye yetişti. Kayganlaşan yolda ayağa kalkmakta güçlük çeken kuryenin zor anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların da yardımına koştuğu kurye, ayağa kalkmakta zorlandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2022-01-24 16:42:14



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