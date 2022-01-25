Bursa'da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

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Bursa’da kar yağışıyla birlikte aç kalan tilkiler yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan tilki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Orhaneli ilçesinde tilkiler yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken tilkiler çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.

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