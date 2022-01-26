Bursaspor’un Antalya kampı başladı

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un Antalya kampı bu akşam yapılan antrenmanla başladı.

Liglere verilen milli arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Bursaspor, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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