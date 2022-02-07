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BAL-GÖÇ Kurucu Başkanı Mümin Gençoğlu mezarı başında anıldı

İHA

BAL-GÖÇ Kurucu Başkanı Mümin Gençoğlu mezarı başında anıldı

– Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) kurucu başkanı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanı ve Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 29’uncu yılında kabri başında anıldı.
Geçirdiği trafik kazası neticesinde 1993 yılında hayatını kaybeden eski milletvekili, Balkan göçmenlerinin sesi Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla anıldı. Emir Sultan Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine pandemiden dolayı katılamayan Konfederasyon Şeref Başkanı Turhan Gençoğlu yaptığı açıklamada, “Aramızdan 29 sene evvel ayrılan kurucumuz, babamız rahmetli Mümin Gençoğlu’nun bu seneki anma törenini pandemi sebebiyle sevenlerine haber vermeme ve aile olarak katılmama kararı aldık. Yalnızca BALGÖÇ, BGF, BTRK , Şube ve Yöre dernekleri yönetim kurullarındaki arkadaşlar aralarında bir anma düzenleyeceklerini belirttiler. Ben katılanlara ailem ve camiamız adına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Babamız, Mümin Aga’nız kabrinde huzur içinde dinlensin. Ruhu şad, cennet mekânı olsun” ifadelerine yer verdi.
Törende konuşan BALGÖÇ Genel Başkanı Gökhan Sözüçetin, “Mümin Gençoğlu, hayata gözlerini açtığı Kırcaali şehrinin Yiğitler Köyü’nün ismi gibi yiğit bir insandı. Balkanlardan büyük asimilasyon ve soykırımı maruz kalan insanlarımızın, temsilcisiydi. Balkanların ve Türkiye’nin simge ismiydi. Bundan 29 yıl önce cenaze töreninde Bursa ona vefasını göstermek için yarıştı”, camiamız onu unutmadı ve hiçbir zamanda unutmayacak dedi.
Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) Başkanı Kader Özlem de Mümin Gençoğlu’nun Balkanlar'da acı çeken insanların sesi olduğuna vurgu yaptı. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Başkanı Sabri Mutlu ise, Balkanları'n sesinin Bursa’dan dünyaya duyurulmaya Mümin Gençoğlu sayesinde başlandığını ifade ederek, “Şu an Türkiye’nin 50 şehrinde, 300 dernek, 12 federasyonla tüm camiamıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bunun önderi rahmetli Mümin Gençoğlu’nu Bursa’da olduğu gibi bütün şehirlerimizde anıyoruz” diye konuştu.
Törende kısa bir konuşma yapan eski bakanlardan Faruk Çelik de, “Bizim o dönemki ilişkilerimizde pek anlam veremediğimiz, ama zamanla devlette görev almaya başladığımızda çok önemli görevler yaptığını idrak ettiğimiz Mümin ağabeyimizin vermiş olduğu mücadele aslında bizim için de rehber görevi teşkil etti. O sayede oradan aldığımız hatıralar, dramatik hadiselerin bizde bıraktığı izler neticesinde daha sonra devlette görev almak kısmet olunca ilk hedefimiz Balkanlardaki soydaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek bilinci ile hareket ettik” ifadelerini kullandı.
Tören Kur'anı kerim tilâveti ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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