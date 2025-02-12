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        Bursa'da tarımın geliştirilmesi için 561 milyon liralık yatırım yapılacak

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde tarımın geliştirilmesi için toplam 561 milyon lira bütçeli yatırımın başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:47
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        Bursa'da tarımın geliştirilmesi için 561 milyon liralık yatırım yapılacak
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        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçelerinde tarımın geliştirilmesi için toplam 561 milyon lira bütçeli yatırımın başladığını duyurdu.

        Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşımdan altyapıya, tarımdan sosyal hizmetlere kadar her alanda hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

        Devlet Su İşleri tarafından Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde sulama, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme ile İnegöl Akıncılar Mahallesi Adadere Deresi üzerinde yerleşim yerlerini taşkın zararlarından koruyacak projeler için toplam 561 milyon liralık kaynak kullanılacağını belirten Gürkan, 2027'de tamamlanması beklenen Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması projesiyle toplam 5 bin 440 dekar arazinin sulanabileceğini kaydetti.

        Gürkan, aynı bölgede 22 kilometrelik boru hattı ile 73 adet modern kartlı sulama hidrantı yapılacağını ve dekar başına 9 bin 750 lira gelir artışı sağlanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

        Karacabey ilçesinde "Gölecik Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi" ile 13 mahallede 300 bin dekar alana fayda sağlanacağını belirten Gürkan, küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleneceğini duyurdu.

        Gürkan, Devlet Su işleri tarafından İnegöl İlçesi Akıncılar Mahallesi Adadere Deresi üzerinde yapılacak ıslah projesiyle taşkın zararlarının önleneceğini bildirdi.

        AK Parti İl Başkanı Gürkan, yapılacak yatırımlarla tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesiyle bölge ekonomisine büyük katkılar sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bunun yanında proje sahası ülkemizin nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Güney Marmara'da yer aldığından, büyük bir tüketim merkezi durumundaki bölgenin gıda ihtiyacı karşılanmış olacak. Yeni tarımsal sanayinin ham madde ihtiyacının temin edilmesi ve tarım ürünlerinden elde edilen ihracat gelirlerinin artırılması için tarımsal sulama imkânlarının arttırılması büyük önem taşıyor. Toplamda 561 milyon liraya mal olacak her 3 yatırımın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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