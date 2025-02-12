Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'a 40 günde 1 milyon 100 bin tatilci

        TÜRKİYE'ninönemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'a 40 günde 1 milyon 100 bin tatilci
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninönemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'da, Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde 85 bin binek araç geçiş yaptı.

        Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken; kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı. Sömestir tatilinde yerli ve yabancı turistlerin kayak pistlerine akın ettiği Uludağ'da, sömestir tatilinin ardından da ziyaretçi yoğunluğu sürüyor. Kar kalınlığının 90 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 14, en yüksek sıfırın altında 10 derece olarak kaydedilirken, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        500 BİN TURİST TELEFERİK İLE ULAŞIM SAĞLADI

        Tatilcilerin hafta sonu tatilleri için öncelikli olarak tercih ettiği Uludağ, 1 Ocak'tan bu yana, 40 günde 500 bini teleferik ile ulaşım sağlayan, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Milli Park Gişeleri'nden bu süre içinde, aralarında 5 bin 700'ü minibüs, bin 508'i midibüs, bin 500 otobüsün de olduğu toplam 85 bin binek araç geçiş yaptı. 9 Şubat Pazar günü ise gişelerden geçiş yapan araç sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün mü?
        Bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün mü?
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
        Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        Enflasyona rant takozu
        Enflasyona rant takozu
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        "Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz"
        "Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz"

        Benzer Haberler

        Bursa'da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Terastaki yangın elektrik hattına sıçradı, kopan kablolar ekiplerin üzerine...
        Terastaki yangın elektrik hattına sıçradı, kopan kablolar ekiplerin üzerine...
        Bursa'da "Meddah ve Cellat" oyunu ilk kez sahnelendi
        Bursa'da "Meddah ve Cellat" oyunu ilk kez sahnelendi
        Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi
        Bursa'da Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi
        Bursa'da depo yangın itfaiye ve köylülerin yardımıyla söndürüldü
        Bursa'da depo yangın itfaiye ve köylülerin yardımıyla söndürüldü
        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
        Bursa'da trafik kazası: 1 ölü