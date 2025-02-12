Türkiye alüminyum sektörü, "Avrupa'nın üretim üssü" konumunu sürdürmek istiyor

CEM ŞAN - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, sektörde yapılan teknoloji ve kapasite yatırımlarıyla Türkiye'nin "Avrupa'nın alüminyum üretim üssü" haline geldiğini ve ihracatta büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Aynı zamanda Bursa'da 50 yıldır faaliyette bulunan ve yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Yeşilova Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali İhsan Yeşilova, AA muhabirine, alüminyum endüstrisinin Türkiye'deki durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın son çeyreğinde sektörde hem teknoloji hem de kapasite yatırımları yapıldığına değinen Yeşilova, "Bu yatırımlar sonucunda ülkemiz, Avrupa'nın alüminyum üretim üssü konumuna ulaştı ve çok ciddi ihracat yapar konuma geldi." dedi.

Yeşilova, Türkiye'nin önemli bir sektörü olan alüminyum endüstrisinin ciddi ihracat gelirleri de elde ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında da bu durum devam etti. 2023'ün son çeyreğinden itibaren hem global çapta hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bir durağanlık başlamıştı. Bu durum 2024 yılının başlarında daha da hissedilmeye başladı ancak çok şükür yılın ikinci çeyreğinden itibaren sektör biraz hareketlendi ve 2024 yılını da hemen hemen 2023 gibi kapatmayı başardık. 2024'te önceki yıla göre yüzde 4 seviyelerinde bir büyüme gerçekleşti sektörde. Yaşanan zorluklara ve ciddi sıkıntılara rağmen miktarsal olarak büyüme elde edildi."

- Geçen yıl 5,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Sektörde çok ciddi fiyat rekabetinin yaşandığına dikkati çeken Yeşilova, bu rekabetin gelirlere yansıdığını da anlattı.

Bu durumun yansıması olarak gelir bazında 2024'te yüzde 3-4 seviyelerinde bir düşüş yaşandığını dile getiren Yeşilova, "Geçen yıl ihracat gelirlerimiz 5,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti fakat Türkiye (alüminyumda) ham madde olarak yurt dışına bağlı. Ham maddenin yüzde 95'ini ithal ediyoruz. İthalatla beraber 10 milyar dolar seviyelerinde ticaret hacmine ulaşan bir sektörden bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.