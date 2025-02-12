Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yatar daire testeresine elini kaptıran işçinin parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde elini yatar daire testeresine kaptıran Tahir D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatar daire testeresine elini kaptıran işçinin parmağı koptu
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde elini yatar daire testeresine kaptıran Tahir D.’nin (30) parmağı koptu.

        Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde’de faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Tahir D., yatar daire testeresinde ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini kaptırdı. Başparmağının bir kısmı kopan Tahir D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tahir D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! Duruşma: 11 Nisan
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Bursa'da tarımın geliştirilmesi için 561 milyon liralık yatırım yapılacak
        Bursa'da tarımın geliştirilmesi için 561 milyon liralık yatırım yapılacak
        Türkiye alüminyum sektörü, "Avrupa'nın üretim üssü" konumunu sürdürmek isti...
        Türkiye alüminyum sektörü, "Avrupa'nın üretim üssü" konumunu sürdürmek isti...
        Uludağ'a 40 günde 1 milyon 100 bin tatilci
        Uludağ'a 40 günde 1 milyon 100 bin tatilci
        Bursa'da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da üç katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Terastaki yangın elektrik hattına sıçradı, kopan kablolar ekiplerin üzerine...
        Terastaki yangın elektrik hattına sıçradı, kopan kablolar ekiplerin üzerine...
        Bursa'da "Meddah ve Cellat" oyunu ilk kez sahnelendi
        Bursa'da "Meddah ve Cellat" oyunu ilk kez sahnelendi