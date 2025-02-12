Yatar daire testeresine elini kaptıran işçinin parmağı koptu

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde’de faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Tahir D., yatar daire testeresinde ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini kaptırdı. Başparmağının bir kısmı kopan Tahir D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tahir D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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