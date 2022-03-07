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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı

İHA

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına Nesri Demir atandı

AK Parti Kestel İlçe Başkanlığına avukat Nesri Demir atandı.
Bursa ve partileri için çok önemli bir bölge olan Kestel’de AK Parti’nin kuruluşundan bu yana belediyecilik ve milletle iç içe yönetim ve hizmet anlayışının en güzel örneklerinin sergilendiğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Kestel Halkı’nın her seçimde gösterdikleri teveccühle teşkilatlarına ve ilçe için çalışmalarına olan inancını defalarca sandıklara yansıttı. Yeni dönemde de partimize hizmet vermiş tüm yönetimlerimizde olduğu gibi Kestel İlçemizde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan insanlarımıza dokunan, Kestelimiz, Bursamız ve partimiz için gecesini gündüzüne katan bir hizmet ve siyaset anlayışı sergileneceğine olan inancımız tamdır” dedi.
Kestel’de partilerinin kuruluşundan bu yana her kademeden hizmet vermiş tüm teşkilat mensupları ile bir ve beraber olarak, Türkiye’nin güçlü geleceği adına çok önemli bir dönemeç olan 2023 seçimlerine hep birlikte hazırlanacaklarına işaret eden Başkan Gürkan, şunları söyledi:
“Bursamız için, ülkemiz için elini taşın altına koyan herkes bizim için çok kıymetli. Kestelli hemşehrilerimizin davamıza olan güveninden güç alarak, hep birlikte Kestelimiz için projeler ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Kutlu davamızda yanımızda olan, bizlere her zaman destek veren Kestel halkına, her kademeden dava arkadaşlarımıza, büyüklerimize teşekkür ediyor, Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir kardeşimize ve oluşturacağı yönetim kuruluna görevinde başarılar diliyorum.”

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