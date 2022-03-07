Mustafa Er resmen Bursaspor’da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Kulübü, Tamer Tuna ile yolları ayırdıktan sonra sezon başındaki teknik direktörü Mustafa Er’i tekrar göreve getirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeniden Mustafa Er’le anlaştı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Mustafa Er'e hayırlı olmasını temenni ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. Mustafa Er, sezon başında da takımın başında yer almış ancak Adanaspor’la çıkılan ilk maç sonrası yönetimin tavrı sebebiyle istifa etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.