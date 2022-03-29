Mermer yüklü tır takla attı: 1 yaralı

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan mermer yüklü tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Büyükorhan ilçesi Zaferiye köyü yolunda meydana geldi. Fatih I. yönetimindeki mermer yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan tırın içinde sıkışan sürücü Fatih I. ekipler tarafından çıkarılarak 112 sağlık ekipleri tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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