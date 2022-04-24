AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: “Bursa'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, vatandaşlarla bir araya geldiği iftarda, “Bursa'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programlarında Ramazan’ın bereketini ilçe sakinleri ile paylaşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, daha sonra gerçekleştirdiği esnaf ve halk ziyaretlerinde ilçelerin ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alıyor. Gürkan, gecenin sonunda ise ilçe teşkilat mensupları ve muhtarlarla biraraya geliyor.

Ramazan ayının güzelliklerinin halkla iç içe dolu dolu geçtiğini belirten Gürkan, "Teşkilat mensuplarının 17 ilçede katıldığı programlar, hane ziyaretleri ve her kesimden Bursa halkı ile gerçekleştirilen buluşmalarla şehirde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu tüm Bursa’da yaşatıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.