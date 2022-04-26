Binlerce Karacabeyli aynı sofrada buluştu Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hizmet yapıyoruz"

Karacabey’de, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ömer Matlı Pazaryeri’nde düzenlenen halk iftarı yoğun bir katılımla gerçekleşti. 6 bine yakın kişinin katıldığı iftar organizasyonu, bu yıl Bursa’da gerçekleşen en yoğun katılımlı iftar olarak büyük ses getirdi.

Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinde gerçekleşen iftara, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Kurtulmuşlar, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile STK temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 bine yakın kişinin bir araya geldiği iftarda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ramazan ayının birlik, beraber, bereket ve huzurla geçmesini dilerken, sınır ötesinde mücadele eden askerler için de temennilerde bulundu. Özkan, “Karacabey’in adeta altı üstüne getirdik. Ama bunu bugünü kurtarmak için değil, yarınları da kurmak adına yapıyoruz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hizmet yapıyoruz. Allah’ın izniyle altyapı çalışmalarımız planlanan tarihte bitirdikten sonra tüm sokaklarımız asfaltlanacak ve Karacabey’de bu tarz çalışmalar artık tarih olacak. Tüm bunlar olurken, ilçe halkımızın anlayışına, hassasiyetine, nezaketine de teşekkür ediyoruz. Evet, zahmetsiz rahmet olmuyor. Çok şükür, zahmet kısmı epey azaldı” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuşmasında, belediye olarak kurdukları güneş enerji santrali ile elektrik üreteceklerini de belirterek, "Temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerjiyle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda büyük ve önemli bir projeye imza attık. İl Bank'tan aldığımız krediyle GES kuruyoruz. Bu tesis faaliyete geçtiğinin üçüncü yılında kendini amorti edecek ve hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından enerji ve ekonomiye katkı sağlayacak" diye konuştu.

Bir taraftan altyapı, bir taraftan gençlik merkezi, diğer taraftan spor salonu, öğretmenler parkı, parke taş, asfalt, otopark gibi çalışmaların olduğunu vurgulayan Özkan, pazaryerinde uygulanacak Karaca Teras Projesi için de, “Bu iftarı gerçekleştirdiğimiz pazaryeri için güzel bir projemiz var. İstişareler yaptık, ortak akılla hareket ettik. Bu gördüğünüz yerde hayata geçireceğimiz projemizde pazaryerinin altına, 2 katlı 700 araçlık otopark yapılacak. Yürüyen merdivenlerle, asansörle bu pazaryerine çıkıp vatandaşlarımız keyifle alışverişlerini gerçekleştirecekler. Bunun üzerine de ‘şehirler meydanla anılır’ düsturundan hareketle, etrafı dükkânlarla oluşmuş bir meydanı, yeni bir merkezi sizlerin hizmetine sunmaya kararlıyız” dedi.

Başkan Özkan, Karacabey’deki yatırımlarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin’e de ilçe halkı adına teşekkür etti.

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