Parklara 'bahar' bakımı

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda başlattığı ‘bahar’ bakımını aralıksız sürdürüyor. Parklardaki oyun ve oturma grupları boyanarak yenilenirken, çimler biçme ve ağaç budama çalışmaları da titizlikle gerçekleştiriliyor.

İlçe genelindeki parkları bahara hazırlayan Osmangazi Belediyesi, geniş çaplı bir bakım, onarım ve peyzaj çalışması yürütüyor. Çimlerin biçilmesinden ağaç budamasına, çiçek ve ağaç dikiminden bakım, onarım ve temizliğe kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar, yeni görüntüleri ile göz dolduruyor. Park ve bahçelerin yenilenmesi Osmangazili vatandaşları da oldukça mutlu etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçeye yeni parklar kazandırırken mevcut parkları da bakım ve onarımdan geçirerek daha modern bir görünüm kazandırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, vatandaşların temiz ve nezih bir ortamda aileleriyle beraber vakit geçirmeleri adına ilçe genelindeki tüm parklarda çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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