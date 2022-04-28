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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar

İHA

Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi'nde düzenlediği iftar programında yaklaşık on bin kişi oruçlarını birlikte açtı. İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hanlar bölgesini, Cumhuriyet Caddesi’ni 365 gün cıvıl cıvıl görmek en büyük hayalim” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen geleneksel iftar programları, kent merkezinde de Cumhuriyet Caddesi boyunca kurulan sofralarla devam etti. Yaklaşık 10 bin vatandaş ile esnafın iştirak ettiği programa; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ali Sait Adiloğlu, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. İftar öncesi, Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşatırken; Muradiye Camii İmam Hatibi Muhammet Lütfi Taşçı, Kur’anı Kerim okudu. Akşam ezanının girmesiyle vatandaşlar, hep birlikte oruçlarını açtı.
Cıvıl cıvıl bir hanlar bölgesi
İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurulan Ramazan sofralarının amacının birlik ve beraberliği ortaya koymak olduğunu hatırlattı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çalışmalar bittiğinde daha büyük bir çekim merkezi olacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Hanlar bölgesi, Bursa’nın sembol yerlerinden bir tanesi. Yıllarca burada; geçmiş belediye başkanlarımız, esnaflarımız hizmet verdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılan güzelliklerin hepsi Bursa’mız için kazançtır. Özellikle bu bölgenin etrafındaki kötü yapıların yıkılması, Ertuğrul Meydanı ile Çarşıbaşı Meydanı’nın düzenlenmesi gibi projeler ile inşallah hanlar bölgesi daha büyük bir çekim merkezi haline gelecek. Bölgenin yılın 365 günü cıvıl cıvıl olduğunu görmek en büyük hayalim. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda” diye konuştu.
Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Ramazan boyunca 17 ilçemizde iftar sofraları kurup, tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla buluşabileceği ortamı sağladık. Başta Osmangazi ve Yıldırım belediyelerimiz olmak üzere, aşevleri ile sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirildi. Diğer yandan tüm hizmetler devam etti. Şükürler olsun, bu ayı birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Balkanlarda ve Batı Trakya’da aynı iftar ve sahur sofralarını kurduk. Oradaki insanların mutluluklarına şahit olduk. Allah’a hamdolsun, devletimiz ve milletimizin büyüklüğünü bir kez daha oralarda gördük. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu güzel imkanları bizlere sağlayan tüm devlet büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İş Adamları Derneği (CUMSİAD) Başkanı Ali Sait Adiloğlu ise Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı esnafın memnuniyetini dile getirdi. 2 yıl aradan sonra iftar programında vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ali Sait Adiloğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne verdiği değeri biliyor ve görüyoruz. Hanlar bölgesinin siluetini bozan yapılar bir bir yıkılıyor ve artık tarih gün yüzüne çıkıyor. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, teravih namazı sonrası Ulu Cami çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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