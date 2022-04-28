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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi bayrama hazır

İHA

İnegöl Belediyesi bayrama hazır

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyenin bayram hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin tüm birimleriyle bayrama hazır olduğunu ifade etti.
Ramazan ayının son günleri yaklaşırken, bayram heyecanı ve bayram telaşı da dört bir yanı sardı. Her hanede bayram hazırlığı sürerken, İnegöl Belediyesi de Ramazan Bayramı öncesi tüm birimleriyle planlamalarını yapıp hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte yapılan hazırlıklara ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Başkan Taban, şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayının artık son günlerine yaklaştık. Bayram arifelerindeyiz. Ben şimdiden kıymetli ilçe halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Tabi bayram öncesinde de belediyemiz olarak yaptığımız bir dizi çalışma var. Bu çalışmaları paylaşmak istiyorum. 2 yılı aşkın süredir de pandemi gerekçesiyle pek çok konuda eksik kalmıştık. Bu yıl Allah’ın izniyle doya doya bayram kutlamak istiyoruz. Maskelerimizi çıkardık, hayatımız da büyük ölçüde normalleşiyor. İftarlarda, teravihlerde son derece güzel programlar oldu.”
Bayram hazırlıkları çerçevesinde ilgili tüm birimlerde nöbetçi ve icapçı ekiplerin belirlendiğini belirten Taban, "Sahada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlarımız da 153 hatlarımız üzerinden 7/24 bizlere ulaşabilirler. Biliyorsunuz bayramlarda mezarlık ziyaretlerimiz yoğun oluyor. Bu noktada gerek Büyükşehir Belediyemizin gerekse de İnegöl Belediyemizin mezarlıklarda temizleme ve ot biçme çalışmaları devam ediyor. Yine çocuk oyun alanlarımızda yıkama ve temizlik işlemleri devam ediyor. Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz üzerinden yıl içerisinde de düzenli olarak yardımlar yapıyoruz ama burada takipli olan yetim çocuklarımıza bayram öncesi gerekli destekleri sağladık. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yine bakıma muhtaç ailelerimiz var. Özellikle yalnız yaşayan, yaşlı büyüklerimizin evlerinde ev temizliği yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de şehrimizin temizliği noktasında bayram süresince rutin çalışmalarına devam edecek. Bu bayramda Kültür Sanat Otobüsümüzle bir dizi etkinlik planladık. Otobüsümüz 14 kırsal mahallemizi gezecek. 34 Mayıs günleri kırsal mahallelerde çocuklarımız için eğlenceli bir bayram olsun istedik. Maskotlar, müzikler eşliğinde eğlenceler, şeker ikramları gibi sürprizlerle çocuklarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.
2 ilave pazar kurulacak
“Pazarlarımızla ilgili bayram süreçlerinde bir dizi düzenlemeler oluyor. Burada bir planlama yaptık. 28 Nisan Perşembe (bugün) Merpa pazarımız kuruldu. Cuma günü yine Cumpa dediğimiz giyim pazarımız, kapalı pazar yerimizde kurulmuş olacak" diyen Taban, "30 Nisan cumartesi günü hem rutin gününde olan cumartesi pazarı hem de Merpa Pazarı açık olacak. 1 Mayıs Pazar günü ise rutin günleri olan; Mesudiye Pazar Pazarı, Akhisar Pazarı ve Yenice Konutlar pazarına ilave olarak yine Merpa Pazarı açık olacak. Cumartesi günü Merpa’da kurulan oto pazarı ise ilave pazar kurulmasından dolayı bu hafta Kültür Park Nikah Dairesi önünde açılacak. Bayram süresince de Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri semt pazarlarımız kurulmayacak" şeklinde konuştu.
Çarşı bölgesinde 8 sokak trafiğe kapanacak
Çarşı bölgesinde rutin düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Başkan Taban, "Esnaflarımıza kolaylık sağlayabilmek adına kaldırım işgalleri konusunda bayram öncesi geçtiğimiz hafta cumartesi günü itibariyle bir esneklik başlatmıştık. Çarşı merkezinde yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde ve her işletmenin kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak üzere, kendi işyeri önünde kendi ürünlerini sergilemeye başladılar. Son 3 gün boyunca da 8 sokak trafiğe kapanacak. 29 Nisan Cuma, 30 Nisan Cumartesi ve 1 Mayıs Pazar günü olmak üzere; Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa sokak kesişiminden itibaren), İşletme Sokak, Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak araç trafiğine kapalı olacak" ifadelerini kullandı.
Nöbetçi fırınlar uygulamasında bu yıl bir farklılık olduğunun altını çizen Taban, "Bayramın 1. günü tüm fırınlar kapalı olacak. Fırıncılarımızdan gelen bir taleptir bu. Bayram süresince kapalı olma talebi uzun süredir vardı. Biz bunu 1 gün olarak düzenledik. 2 ve 3’üncü gün için ise nöbetçi fırınlar açık olacak. Nöbetçi fırınlar da belirlenmiş olup, sosyal medya hesaplarımızdan duyuruları ayrıca yapılacak. Yine 153 Çözüm Merkezinden de fırınlar ve adresleri öğrenilebilir. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki şehir içi toplu ulaşımda bayram planlaması yapılmış olup, güncel sefer ve hareket saatleri listesine İnulaş ve Burulaş web sitesinden ulaşılabilecektir. Bayramlaşma törenimiz bayramın 1’inci günü 11.00’da olacak. Belediyemizin önündeki alanda protokolümüzün de dahil olacağı güzel bir bayramlaşma töreni yapmak istiyoruz. Güzel ve huzurlu, bereketli bir bayram olmasını diliyorum. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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