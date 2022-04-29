Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı

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Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar camilere akın etti. Bursa Ulucami'nin içi ve dışı tamamen doldu.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Bursalılar son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da yer kalmadı. İbadetlerini huşu içinde yapan vatandaşlar Ramazan ayının son cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşarken Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşadı.

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