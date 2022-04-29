Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

İHA

Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanlığı şehit yakınları ve gaziler ile iftar programında buluştu. Düzenlenen programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı da Ekrem Alfatlı katıldı.
Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı tarafından Ördekli Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programında partililer şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Programa BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, BBP İl Başkanı Av. Haldun Filizli, Alperen Ocakları Başkanı Abdullah Yüceler, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol, 15 Temmuz Demokrasi ve Aile Yardımlaşma Derneği Başkanı Munise Acar ve çok sayıda partili, şehit yakını ve gaziler katıldı.
Programa katılanlara teşekkür eden BBP İl Başkanı Haldun Filizli, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız. Din uğruna, bayrak uğruna, vatan uğruna, canlarını vermekten bir adım geri gitmeyen aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Genel Başkanını da bu uğurda şehit veren bir hareketin mensupları olarak biz de kendimizi bu ailenin bir parçası hissediyoruz" dedi.
Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol, " Düzenlenen program için İl Başkanımız Haldun Filizli'ye, Genel Başkan Yardımcımız Ekrem Alfatlı'ya şahsım ve dernek üyelerimiz adına teşekkür ederim. Çok sıcak ve samimi bir şekilde bizleri ağırlayan Büyük Birlik Partili arkadaşlara misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı," BBP Bursa İl Başkanlığı olarak İftarımızı ve soframızı Vatanımızın varlığı ve birliği için Şehitlik gibi yüce makama ulaşan şehitlerimizin aile ve yakınları ile g/azilik şerefine nail olmuş gazilerimiz ile paylaştık .Ramazan ayının en anlamlı ve lezzetli gecesini ve iftarını yaşadık. Başta Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol ve 15 Temmuz Demokrasi ve Aile Yardımlaşma Derneği Başkanı Munise Acar hanımefendiye, yönetim kurulu ve tüm katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum .Rabbim onları korusun ve kollasın inşallah" dedi.
Program Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Metin Şenol'un BBP İl yönetimi adına İl Başkanı Haldun Filizli'ye plaket takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı
YEREL HABERLER Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı
PTT çalışanları eylemde
YEREL HABERLER PTT çalışanları eylemde
On binlerce Karacabeyli Ramazan etkinliklerinde buluştu
YEREL HABERLER On binlerce Karacabeyli Ramazan etkinliklerinde ...
Binler aynı sofra etrafında buluştu
YEREL HABERLER Binler aynı sofra etrafında buluştu
TEKNOFEST takımına çifte destek
YEREL HABERLER TEKNOFEST takımına çifte destek
Orhangazi ve Yıldırım’da gönüller bir oldu
YEREL HABERLER Orhangazi ve Yıldırım’da gönüller bir oldu
Osmangazili sultanlardan önemli galibiyet
YEREL HABERLER Osmangazili sultanlardan önemli galibiyet
Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması
YEREL HABERLER Bursa'da büyük hemşehri bayramlaşması
“Gelecek Mutfakta” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Gelecek Mutfakta” projesinin lansman toplantısı ...
Bursa'da basın mensupları iftarda buluştu BGazete’den anlamlı iftar buluşması
YEREL HABERLER Bursa'da basın mensupları iftarda buluştu BGazete’den ...
İnegöl Belediyesinin projeleri Bilişim Vadisine kabul edildi
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinin projeleri Bilişim Vadisine kabul ...
Bursa'da bin lira için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında
YEREL HABERLER Bursa'da bin lira için arkadaşını öldüren zanlı hakim ...
Ödül avcısı atölyede sergi zamanı
YEREL HABERLER Ödül avcısı atölyede sergi zamanı
Gemlik'te üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gemlik'te üst yapı çalışmaları sürüyor
Çocuklar eski geleneklere hayran kaldı
YEREL HABERLER Çocuklar eski geleneklere hayran kaldı
Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu
YEREL HABERLER Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu
Arkadaşını öldüren sanık: Küfür edince silahımı çıkarıp ateş ettim
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren sanık: Küfür edince silahımı ...
Bursa Ticaret Borsası'nın işlem hacmi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 83 arttı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası'nın işlem hacmi, yılın ilk ...
Yüksek Mimar Erçin Polat: “Metaverse Türkiye ekonomisini güçlendirecek”
YEREL HABERLER Yüksek Mimar Erçin Polat: “Metaverse Türkiye ...
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı Alışverişten sonra otobüs bekleyen kadının çantasını saniyeler içinde çaldı Bursa'daki başka bir olayda ise hırsızlık yaptığı öne sürülen kadınlar esnafa yakalandı
YEREL HABERLER Market arabasında duran çantayı böyle ...
İznik'in yarım asırlık elektrik ustası
YEREL HABERLER İznik'in yarım asırlık elektrik ustası
Polen alerjisine dikkat
YEREL HABERLER Polen alerjisine dikkat
Millet Bahçesi'nin 'M' harfini çalan sanığa, 3 bin 760 TL karşılığında tahliye
YEREL HABERLER Millet Bahçesi'nin 'M' harfini çalan sanığa, 3 bin ...
Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu
YEREL HABERLER Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.