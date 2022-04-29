Bursa'da helikopterli bayram tatili denetimi



Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Ramazan Bayramı' öncesi helikopter destekli trafik denetimlerine başladı.

İçişleri Bakanlığı´nın Ramazan Bayramı trafik tedbirleriyle ilgili `Bayramınız Kemerli Olsun´ sloganı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte denetimlerine başladı. Bayramın son gününe kadar kurulacak olan uygulama noktalarında, 300 personel görev yapacak. Gece görüşlü radarların da bulunacağı denetimlerde, sürücülerin algılanan yakalanma duygusunun üst düzeyde tutulması ve emniyetten kemerinin ise takılması sağlanacak.

Bugün mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlanan denetime helikopter ve dronlar destek verdi. Yapılan denetimde Bursa´yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara´ya bağlayan karayolları denetlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da Engücürük mevkiinde bulunan uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücülere uyarılarda bulunup, bayramını kutladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-29 18:49:53



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