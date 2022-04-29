Başkan Dündar esnaf, vatandaş ve personeliyle bayramlaştı

Ramazan bayramı öncesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her bayram olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni baştan sona gezen Başkan Dündar, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların bayramlarını tek tek kutladı. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, Ramazan Bayramı’nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. Çarşı ziyareti sırasında vatandaşların yoğun sevgi seliyle karşılaşan Başkan Dündar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Başkan Dündar’ı aralarında görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.

Ramazan’ın ruhunu en iyi şekilde yaşadıklarını ve bayramı coşkuyla karşılayacaklarını ifade eden Başkan Dündar, “Fırsat buldukça halkımızla esnaf ve mahalle ziyaretleri yaparak halkımızla bir araya geliyoruz. Bayram öncesinde de esnafımızın ve alışveriş yapan vatandaşlarımızın bayramını kutlamak istedik. Tüm esnaf kardeşlerimin ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.

Başkan Dündar daha sonra, son iş gününde belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel bayramlaşma programında belediye birimlerinde görev yapan personeller ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek ilgilenen Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.

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