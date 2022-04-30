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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da Trabzonspor’un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

İHA

Bursa’da Trabzonspor’un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bursa’daki Trabzonsporlu taraftarlar 38 yılın ardından gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bursa’daki Trabzonsporlu taraftarlar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Taraftarlar meydanlarda dev ekranlarla maçı izledi. Bordo mavi meşaleler ve hava fişek gösterisi ile devam eden kutlamaların gece boyu devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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