Bursa’da Trabzonspor’un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

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Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bursa’daki Trabzonsporlu taraftarlar 38 yılın ardından gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bursa’daki Trabzonsporlu taraftarlar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Taraftarlar meydanlarda dev ekranlarla maçı izledi. Bordo mavi meşaleler ve hava fişek gösterisi ile devam eden kutlamaların gece boyu devam edeceği öğrenildi.

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