Bursa’da “yan baktın” kavgası

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da 2 kişi arasında “yan baktın” meseli yüzünden çıkan kavga, polis ekipleri tarafından zor ayırıldı. Bu anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında “yan baktın” meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tesadüfen oradan geçen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek güçlükle tarafları ayırdı. Kavga eden 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.