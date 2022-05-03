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SMA hastası Sefa bebeği yaşatmak için, bağışlanan otomobili çekilişe çıkardılar

DHA

SMA hastası Sefa bebeği yaşatmak için, bağışlanan otomobili çekilişe çıkardılar


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, İsmail ve Rabia Harput çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası çocukları Sefa'nın (2) sağlığına kavuşması için gen tedavisi bekliyor. Sefa'nın tedavisi için 2 milyon 400 bin dolara ihtiyaçları olduğunu belirten Rabia Harput, "Bir hayırseverimiz Sefa için araba bağışladı. Arabayı miktarına satmaktansa bir çekilişe koymak istedik. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişimizde bir talihli güzel bir araba sahibi olacak. Hem hayrına Sefa'ya yardım etmiş olacaklar, hem de bir araba kazanma şansları olacak" dedi.
İsmail-Rabia Harput çifti, bebekleri Sefa´ya SMA Tip-2 hastalığı tanısı konunca gen tedavisi için valiliğe başvurup yardım kampanyası başlattı. ABD'deki hastanelerin 2 yaşını geride bıraktığı için oğullarını kabul etmediğini belirten Rabia Harput, gerekli 2 milyon 400 bin doların toplanması halinde Sefa'nın tedavisini Dubai'de gerçekleştireceklerini söyledi. Sefa'nın yaşaması için Bursa'da başlatılan kampanyalar kapsamında, kermesler düzenlendi, iftar yemekleri organize edilirken, köy kadınları ise yaptıkları ekmekleri sattı. Sefa bebek için gerekli paranın yüzde 20'si toplandı. Aile, bir hayırseverin bağışladığı otomobili, satışa çıkartılan biletleri alacak şanslı bir talihliye, noter huzurunda verecek.
Sefa bebeğin tedavisi için valilik onaylı hesap açtırarak yardım kampanyası başlattıklarını belirten Rabia Harput, "Bebeğimin hastalığını 18 aylıkken fark ettik. Doktora gittiğimizde SMA Tip 2 tanısı aldık. Bebeğimiz için çeşitli kampanyalar düzenledik. Kermesler düzenlendi, iftar yemekleri düzenlendi. Şimdi de yeni bir kampanyayla çocuğumuza bağış toplama kararı aldık. Bir hayırseverimiz Sefa için araba bağışladı. Arabayı miktarına satmaktansa bir çekilişe koymak istedik. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişimizde bir talihli güzel bir araba sahibi olacak. Hem hayrına Sefa'ya yardım etmiş olacaklar, hem de bir araba kazanma şansları olacak. Sefa'nın tedavisi için gerekli miktarın şu an yüzde 20'sine ulaştık. Yüzde 20'lerden, bu kampanya sayesinde yüzde 30'lara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 
'SAĞLIK DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR'
Sefa bebeğin 29 aylık olduğunu ve gün geçtikçe vücut direncinin düştüğünü belirten Rabia Harput, "18'inci ayda teşhis konulduğunda Sefa yürümeyi bırakmıştı. Şu an kısa mesafede emekleyebiliyor. Enfeksiyonu atlatırken büyük güçlük çekiyoruz. Enfeksiyonu atlatması 2 ayı buluyor. SMA Tip-2 hastalarının en büyük zorluğu enfeksiyon oluyor. Sağlık açısından da durumu kötüye gidiyor. Emeklemesi de geriledi. Emeklerken kollarının üzerine düşme olayları da çoğaldı. İğnelerle hastalığın etkisini azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sefa'nın tedavi olabilmesi için 13,5 kilonun üzerine çıkmaması gerektiğini belirten Harput, "Kampanya için 6 ay gibi bir hedef koymuştuk ama istediğimiz gibi ilerlemedi. Sefa'nın almaması gereken 1 kilosu kaldı. 13,5 kilodan sonra bebeklerimiz tedaviyi maalesef alamıyor. Bizim de 1 kilomuz kaldı. Bu da bizim için çok büyük bir dezavantaj. Herkesten Sefa'mıza destek bekliyorum. Bebeklerimiz yaşamayı hak ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-05-03 11:51:49

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