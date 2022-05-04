Frutti Extra Bursaspor, Euroleague’de

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EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı kazandı.

Frutti Extra Bursaspor tarih yazmaya devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım, EuroCup yarı finalinde Morabanc Andorra’yı 8568 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi zafer Bursaspor’a Euroleague'in de kapılarını açtı. Yeşilbeyazlılar gelecek sezon Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague’de mücadele edecek.

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